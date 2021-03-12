Третя хвиля COVID — новий рекорд: заповнення лікарень перевищило осінній показник на 10%

На першому місці за кількістю госпіталізацій за добу — Київ, там в лікарню потрапили 407 чоловік. Зайнято в столиці вже 60% ліжок.

Станом на вечір п'ятниці, 12 березня, в Україні з підозрою на COVID-19 або підтвердженим діагнозом зайняті 31 950 з 70 983 ліжко-місць (45,01%), що на 697 більше, ніж добою раніше — 31 253. Відповідні дані призводить сайт МОЗ.

Так, за сьогодні госпіталізували 3 965 осіб. Це число більше, ніж за вчорашній день, коли в медустанови потрапили 3836 осіб. Виписали з лікарень сьогодні 3 118 пацієнтів: це на 561 пункт менше, ніж добою раніше (3679).

Найскладніше ситуація з ліжками йде в п'яти регіонах:

Івано-Франківська область — зайняті 81,82% ліжко-місць (проти 81,7% добою раніше);

Закарпатська область — 78,46% (напередодні — аналогічно);

Вінницька область — 73,27% (вчора — 71,05%);

Чернівецька область — 62,52% (66,45% добою раніше);

Київ — 60,00% — (проти 59,08%).

Всього за час пандемії в Україні:

захворіли — 1438468 осіб;

одужали — 1214876 осіб;

летальних випадків — 27 915;

проведено ПЛР-тестів — 7282107.

Блогер Євген Істребін, що аналізує дані МОЗ, на своїй сторінці у Facebook зазначив, що в середньому за добу заповнюється 657 ліжок.

[ + – ] Добове заповнення ліжко-місць, 12 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Динаміка заповнення ліжко-місць, 12 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook

[ + – ] Загальна кількість заповнених ліжко-місць, 12 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook

Блогер також звернув увагу на той факт, що заповнення лікарень зараз в Україні вже на 10% вище осінньої хвилі.

"За швидкістю заповнення ліжкомісць найвищі темпи — Київ, Вінницька, Дніпропетровська, Львівська, Одеська, Харківська області. Найменші темпи — Херсон, Волинь, Кіровоград", — зазначив він.

За його словами, незважаючи на те, що Вінницька область так і не стала "червоною", міськрада Вінниці вирішила ввести обмеження червоної зони в обласному центрі.

[ + – ] Темпи госпіталізації хворих з COVID-19 в Україні, 12 березня [ + – ] Зміна темпів госпіталізації хворих з COVID-19 в Україні, 12 березня

Раніше повідомлялося, що у Вінниці з 13 березня посилюють карантин до "червоної" зони. Мер Сергій Моргунов розповів, що у місті втричі зросло навантаження на систему охорони здоров'я. Станом на 12 березня зайняті всі реанімаційні ліжка. Місто додатково розгорнуло 40 COVID-ліжок за останні два тижні, але цього мало.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже заявив про початок третьої хвилі коронавірусу в Україні, через що можливий новий локдаун.

У Національній академії наук заявляють, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати національною катастрофою. Зараз хвиля коронавірусу характеризується "суперсприйняттям і суперпоширенням", а також великою кількістю важких і летальних випадків.

Незважаючи на загрозу, вакцинація в Україні йде в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. А в Чернівцях, де спостерігається стійкий високий відсоток хворих, в однієї з лікарень всі медики відмовилися робити щеплення від Covid-19.