Ляшко объяснил, можно ли хоронить умерших от COVID-19 без плотных мешков и кремации

Порой украинцы, по словам главного санврача, вынуждены проходить "семь кругов ада", чтобы похоронить родных.

Хоронить в Украине умерших в результате COVID-19 исключительно в плотных мешках или кремировать их – необязательно. Об этом в пятницу, 12 марта, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко у себя на странице в Facebook.

По его словам, в соответствии с действующим законодательством и рекомендациями Министерства здравоохранения по безопасному обращению с телами умерших от коронавируса пациентов, близкие могут забрать тело, попрощаться и похоронить его по обычной процедуре, однако должны быть соблюдены все меры безопасности.

"К сожалению, в реальности имеем ситуации, когда родные умершего должны пройти семь кругов ада, чтобы попрощаться и похоронить своих родных. Еще раз обращаюсь ко всем, кто имеет отношение к процессу организации похорон. Не злоупотребляйте растерянным состоянием родных и не спекулируйте на прописанных нормах", – говорится в сообщении Ляшко.

Главный санврач сослался на постановление №44 о внесении изменений ко Временным рекомендациям по безопасному обращению с телами умерших с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни. Там прописано, что "только при наличии избыточного выделения биологических жидкостей из тела умершего, его прячут в плотном пакете, чтобы избежать инфицирования возбудителем коронавирусной болезни".

По его словам, если придерживаться всех прописанных норм и правил во время захоронения, то проблем возникнуть не должно.

Как сообщалось ранее, в Национальной академии наук заявили, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой. Так, в частности, сказала врач, кандидат биологических наук Владимир Галицкий из Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины.

Напомним, что в Виннице с 13 марта ужесточают карантин до "красной" зоны. Мэр Сергей Моргунов рассказал, что в городе втрое возросла нагрузка на систему здравоохранения. По состоянию на 12 марта заняты все реанимационные койки. Город дополнительно развернул 40 COVID-коек за последние две недели, но этого мало.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже заявил о начале третьей волны коронавируса в Украине, из-за чего возможен новый локдаун.

Несмотря на угрозу, вакцинация в Украине идет в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. А в Черновцах, где наблюдается стойкий высокий процент заболевших, в одной из больниц все медики отказались прививаться от Covid-19.