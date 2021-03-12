Ляшко пояснив, чи можна ховати померлих від COVID-19 без щільних мішків і кремації

Часом українці, за словами головного санлікаря, змушені проходити "сім кіл пекла", щоб поховати рідних.

Ховати в Україні померлих через COVID-19 виключно у щільних мішках або кремувати їх — необовʼязково. Про це в пʼятницю, 12 березня, заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко у себе на сторінці у Facebook.

За його словами, відповідно до чинного законодавства та рекомендаціями Міністерства охорони здоровʼя щодо безпечного поводження з тілами померлих від коронавірусу пацієнтів, близькі можуть забрати тіло, попрощатися і поховати його за звичайною процедурою, однак повинні бути дотримані всі заходи безпеки.

"На жаль, в реальності маємо ситуації, коли рідні померлого повинні пройти сім кіл пекла, щоб попрощатися і поховати своїх рідних. Ще раз звертаюся до всіх, хто має відношення до процесу організації похорону. Не зловживайте розгубленим станом рідних і не спекулюйте на прописаних нормах", — йдеться в повідомленні Ляшка.

Головний санлікар послався на постанову №44 про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо безпечного поводження з тілами померлих з підозрою або підтвердженням коронавірусної хвороби. Там прописано, що "тільки при наявності надлишкового виділення біологічних рідин з тіла померлого, його ховають в щільному пакеті, щоб уникнути інфікування збудником коронавірусної хвороби".

За його словами, якщо дотримуватися всіх прописаних норм і правил під час поховання, то проблем виникнути не повинно.

Як повідомлялося раніше, в Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати національною катастрофою. Так, зокрема, сказав лікар, кандидат біологічних наук Володимир Галицький з Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України.

Нагадаємо, що у Вінниці з 13 березня посилюють карантин до "червоної" зони. Мер Сергій Моргунов розповів, що в місті втричі зросло навантаження на систему охорони здоровʼя. Станом на 12 березня зайняті всі реанімаційні ліжка. Місто додатково розгорнуло 40 COVID-ліжок за останні два тижні, але цього мало.

Нагадаємо, премʼєр-міністр України Денис Шмигаль вже заявив про початок третьої хвилі коронавірусу в Україні, через що можливий новий локдаун.

Незважаючи на загрозу, вакцинація в Україні йде в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоровʼя. А в Чернівцях, де спостерігається стійкий високий відсоток хворих, в однієї з лікарень всі медики відмовилися робити щеплення від Covid-19.