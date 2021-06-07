"Испытание границ терпения": по центру Львова носили обнаженную девушку в гробу (видео, фото)

Организаторами перформанса стала местная галерея, которая вынуждена закрываться, в том числе, из-за жалоб священников на этот гроб.

По центру Львова — по площади Рынок и улице Армянской — пронесли гроб, в котором сидела обнаженная девушка с разноцветными волосами. На тот момент на ней были лишь трусы, а в руках она держала пластиковый стаканчик. Соответствующее видео опубликовали в Instagram-паблике lviv_lives.

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Позже оказалось, что организаторами этого перформанса выступила местная галерея "Гангрена".

[ + – ] По центру Львова пронесли обнаженную девушку в гробу Фото: instagram.com/galereiagangrena [ + – ] По центру Львова пронесли обнаженную девушку в гробу Фото: instagram.com/galereiagangrena [ + – ] По центру Львова пронесли обнаженную девушку в гробу Фото: instagram.com/galereiagangrena [ + – ] По центру Львова пронесли обнаженную девушку в гробу Фото: instagram.com/galereiagangrena [ + – ] По центру Львова пронесли обнаженную девушку в гробу Фото: instagram.com/galereiagangrena [ + – ] По центру Львова пронесли обнаженную девушку в гробу Фото: instagram.com/galereiagangrena [ + – ] По центру Львова пронесли обнаженную девушку в гробу Фото: instagram.com/galereiagangrena

Соорганизатор "Гангрены" Олег Гердий в комментарии порталу Galnet так объяснил концепцию акции с обнаженной девушкой в гробу:

"Жизнь и свобода. Победа над границами и смертью. И просто развлечение и самореклама. И, как записано в концепции галереи, испытание границ здравого смысла и терпения окружающих", — рассказал Гердий.

На странице галереи "Гангрена" в Facebook сообщалось, что 7 июня в ней прошла последняя выставка.

Ее открыли в октябре 2020 года местные художники Олег Гердий и Зоряна Гребенюк. Среди экспонатов "Гангрены" были: черепа животных, сушеные лягушки, рентгеновские снимки и покрывшиеся плесенью вареники. Однако недавно галерею решили закрыть.

Гердий в комментарии Galnet рассказывал, что произошло это по двум причинам: из-за поднятия стоимости аренды и жалоб священников из соседнего Армянского кафедрального собора на гроб, который соорганизатор "Генгрены" купил себе на день рождения.

Именно в этом гробу они и провели перформанс с обнаженной девушкой в центре Львова.

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