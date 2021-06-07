"Випробування меж терпіння": по центру Львова носили оголену дівчину в труні (відео, фото)

Організаторами перформансу стала місцева галерея, яка змушена закриватися, у тому числі, через скарги священиків на цю труну.

По центру Львова — по площі Ринок і вулиці Вірменській — пронесли труну, у якій сиділа оголена дівчина з різнокольоровим волоссям. На той момент на ній були лише труси, а в руках вона тримала пластиковий стаканчик. Відповідне відео опублікували в Instagram-паблік lviv_lives.

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Пізніше виявилося, що організатором цього перформансу стала місцева галерея "Гангрена".

[ + – ] По центру Львова пронесли оголену дівчину в труні Фото: instagram.com/galereiagangrena [ + – ] По центру Львова пронесли оголену дівчину в труні Фото: instagram.com/galereiagangrena [ + – ] По центру Львова пронесли оголену дівчину в труні Фото: instagram.com/galereiagangrena [ + – ] По центру Львова пронесли оголену дівчину в труні Фото: instagram.com/galereiagangrena [ + – ] По центру Львова пронесли оголену дівчину в труні Фото: instagram.com/galereiagangrena [ + – ] По центру Львова пронесли оголену дівчину в труні Фото: instagram.com/galereiagangrena [ + – ] По центру Львова пронесли оголену дівчину в труні Фото: instagram.com/galereiagangrena

Співорганізатор "Гангрени" Олег Герда у коментарі порталу Galnet так пояснив концепцію акції з оголеною дівчиною в труні:

"Життя і свобода. Перемога над кордонами і смертю. І просто розвага і самореклама. І, як записано в концепції галереї, випробування меж здорового глузду і терпіння оточення", — розповів Герд.

На сторінці галереї "Гангрена" у Facebook повідомлялося, що 7 червня в ній пройшла остання виставка.

Її відкрили в жовтні 2020 року місцеві художники Олег Герда і Зоряна Гребенюк. Серед експонатів "Гангрени" були: черепи тварин, сушені жаби, рентгенівські знімки і вареники, що покрилися цвіллю. Однак, нещодавно галерею вирішили закрити.

Герда в коментарі Galnet розповідав, що сталося це з двох причин: через підняття вартості оренди і скарги священиків із сусіднього Вірменського кафедрального собору на труну, яку співорганізатор "Гангрени" купив собі на день народження.

Саме в цій труні вони і провели перформанс з оголеною дівчиною в центрі Львова.

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