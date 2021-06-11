Болезнь от нервов. Что делать, если у вас проявились признаки панической атаки

Это случается внезапно. На улице, в офисе, в кафе или дома. Вдруг возникает острая необъяснимая боль за грудиной или в животе, возможно, появляется ощущение кома в горле, становится трудно дышать.

Вы проходите какие-то обследования. Каждый врач выдвигает свою версию диагноза и даже прописывает какую-то терапию, но ничего не помогает, приступы повторяются.

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Очень многие наши соотечественники месяцами ходят по кругу в этом невеселом сценарии, не решаясь признать, что за их загадочными приступами стоят панические атаки. Явление это и раньше было очень распространенным, а после 2020-го стало едва ли не массовым. По оценкам разных общественных организаций, от 54% до 63% взрослого населения в мире сейчас страдает генерализованным тревожным расстройством.

"Постыдный" диагноз: паническая атака

Как говорит профессор медицины доктор Джейн Сегаль, активистка международной инициативной группы Help Guide, переживать панические атаки в наше время — вариант нормы.

"Это не делает вас сумасшедшим или недееспособным, не лишает права на общественную активность и близкие отношения", — подчеркивает Сегаль.

Объединения, подобные Help Guide и пропагандирующие идею системной заботы о ментальном здоровье, возникают именно потому, что для большинства проблемы с психикой — все еще табуированная и даже постыдная тема. "Чаще всего пациенты с паническими атаками приносят тома материалов обследования разных органов, а к психиатру идут в последнюю очередь. По-моему, это ущербная позиция, — говорит психиатр Александр Иванов. — Я уж не говорю о том, что многие вовсе не получают квалифицированной помощи, "спасаются" психостимуляторами, которые только усугубляют ситуацию, или надеются на всевозможных народных целителей и экстрасенсов. В целом в Украине на прием к психиатру попадают менее 5% тех, кто в этом нуждается".

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Именно из-за того, что украинцы склонны избегать врачей такого профиля, не существует показательной статистики, информирующей, сколько из них пережили панические атаки за последние два года. Однако личные наблюдения Александра Иванова подтверждают, что украинская картина мало чем отличается от мировой: с тех пор как началась пандемия коронавируса, количество случаев панических атак увеличилось в несколько раз.

Определение "паническая атака" — калька с английского. Речь идет о резких одновременных выбросах адреналина и глюкозы. "У этого явления есть эволюционный смысл — ответ на сигнал об опасности, — подчеркивает психиатр. — Наши предки благодаря таким выбросам спасались от хищников. Самый простой и эффективный способ устранения лишней глюкозы и адреналина — сжечь в мышцах". Поможет банальная кардионагрузка: можно бегать, приседать, ходить по ступенькам, отжиматься от пола. Важно понимать, что острое состояние может возникнуть, когда бояться вроде бы нечего. Многие переживают панические атаки среди ночи.

Фактор осведомленности

"Мозг среднестатистического человека продуцирует около 200 мыслей в минуту. 40 из них — о еде, 12–15 — о посещении туалета, 20–25 — о суициде, 50 — о сексе. Большинство этих мыслей мы даже не замечаем, в сознании всплывают только самые актуальные, — говорит Александр Иванов. — Если человек пережил, к примеру, посттравматическое стрессовое расстройство, то есть вероятность, что обычная мысль о самообороне не просто актуализируется, а вызовет паническую атаку".

В целом в Украине на прием к психиатру попадают менее 5% тех, кто в этом нуждается

Как ни странно, отправной точкой для серии панических атак может послужить положительное и даже радостное событие. В случае с фотографом Лерой Польской это был запуск собственного социального проекта. Новое направление деятельности предполагало другой уровень публичности и ответственности, не говоря уже об объеме работы.

"Первые признаки предпанического состояния я заметила у себя вскоре после анонсирования проекта, — вспоминает Лера. — Тогда организм выдержал перегрузку, но спустя три месяца произошла паническая атака. Дело было в ноябре, я чувствительна к погоде и количеству солнечного света. Пасмурным утром начала задыхаться. Грудную клетку буквально сдавило. Ладони вспотели. Возникло состояние леденящего ужаса, когда не чувствуешь тела".

Лере до некоторой степени повезло. Она давно интересовалась аспектами ментального здоровья, потому почти сразу поняла, что именно с ней происходит. Неосведомленным людям, переживающим паническую атаку впервые, порой кажется, что они умирают, и это усугубляет приступ.

Тревожная кнопка

Справиться с панической атакой гораздо легче, если рядом есть люди, готовые поддержать. В одиночестве, тем более в изоляции, приступы происходят чаще и переносятся тяжелее. После первого случая Польская тут же принялась звонить знакомым, всем подряд. В начале рабочего дня все оказались заняты. Тогда она поняла, что следует заранее предупредить близких о том, что ей в любой момент может потребоваться поддержка.

"У меня появилась собственная "тревожная кнопка" — два человека, которые, как Чип и Дейл, всегда спешили на помощь, отвечали на мои звонки в любое время, говорили со мной, — признается Лера. — От них не требовалось каких-то конкретных слов и действий. Важно было, что человек на связи. У одной из подруг была специальная мантра для таких случаев, она повторяла: "Дыши, дыши!" Тогда меня это раздражало, но сейчас я понимаю, что ее слова производили очень правильное действие".

Паническая атака подразумевает одновременный выброс адреналина и глюкозы. У этого явления есть эволюционный смысл — ответ на сигнал об опасности

Иногда атаки шли одна за другой. Как-то раз девушка насчитала их восемь в течение суток, работать в те дни было почти невозможно. Недели три она пыталась участвовать в публичных мероприятиях, отвечать на рабочие сообщения, а потом поняла, что больше не может.

"Момент, когда я сдалась, признала очевидное и на время прекратила работу и занялась собой, наверное, стал переломным, — говорит Польская. — Я уехала в Карпаты к друзьям. Там мы просто проводили время вместе, гуляли, готовили еду, наслаждались природой. Я почувствовала себя в бе­зопасности, и панические атаки на время прекратились".

После возвращения в Киев Лера часто принимала гостей, их присутствие всегда благотворно сказывалось на ее психическом состоянии.

"Тяжело было два с половиной месяца, — вспоминает она. — Во время панических атак все происходящее казалось бесконечным, но на самом деле каждый раз это длилось не больше 20 минут".

Простые удовольствия

На листе ватмана Лера выписала все доступные ей простые удовольствия: вкусная еда, горячий чай, возможность погладить домашних животных и т. д. Список получился длинным, и она взяла за правило ежедневно баловать себя хотя бы тремя пунктами из перечня. Ее подруга именно в это время собралась на Шри-Ланку и попросила присмотреть за собакой. Присутствие рядом питомца стало еще одним важным восстанавливающим фактором.

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До запуска социального проекта Лера Польская много путешествовала и работала за границей. Окрепнув, она решила "сменить картинку", запланировала вначале отпуск на море, а потом два месяца работы в Европе.

"Как только купила билеты, я почувствовала, что резко становится лучше", — признается она.

Способность испытывать радость и умиротворение — один из показателей ментального здоровья. И если ментальная проблема возникла недавно и не успела осложниться, простые удовольствия могут оказать сильный терапевтический эффект. Еще один почти универсальный совет для тех, кому нужно укрепить собственную психику, — неуклонно соблюдать режим сна, питания и температуры. Когда тело постоянно испытывает дискомфорт или нехватку ресурсов, то и душе неспокойно.