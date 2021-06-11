Хвороба від нервів. Що робити, якщо у вас проявилися ознаки панічної атаки

Це трапляється раптово. На вулиці, в офісі, в кафе або будинку. Раптом виникає гостра незрозуміла біль за грудиною або в животі, можливо, з'являється відчуття клубка в горлі, стає важко дихати.

Ви проходите якісь обстеження. Кожен лікар висуває свою версію діагнозу і навіть прописує якусь терапію, але нічого не допомагає, напади повторюються.

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Дуже багато наших співвітчизників місяцями ходять по колу в цьому невеселому сценарії, не наважуючись визнати, що за їх загадковими нападами стоять панічні атаки. Явище це і раніше було дуже поширеним, а після 2020-го стало мало не масовим. За оцінками різних громадських організацій, від 54% до 63% дорослого населення у світі зараз страждає генералізованим тривожним розладом.

"Ганебний" діагноз: панічна атака

Як говорить професор медицини доктор Джейн Сегаль, активістка міжнародної ініціативної групи Help Guide, переживати панічні атаки в наш час — варіант норми.

"Це не робить вас божевільним або недієздатним, не позбавляє права на громадську активність і близькі стосунки", — підкреслює Сегаль.

Об'єднання, подібні Help Guide і такі, що пропагують ідею системної турботи про ментальне здоров'я, виникають саме тому, що для більшості проблеми з психікою — все ще табуйована і навіть ганебна тема. "Найчастіше пацієнти з панічними атаками приносять томи матеріалів обстеження різних органів, а до психіатра йдуть в останню чергу. По-моєму, це збиткова позиція, — каже психіатр Олександр Іванов. — Я вже не кажу про те, що багато хто зовсім не отримує кваліфікованої допомоги, "рятуються" психостимуляторами, які тільки погіршують ситуацію, або сподіваються на всіляких народних цілителів та екстрасенсів. Загалом в Україні на прийом до психіатра потрапляють менше 5% тих, хто цього потребує".

Саме через те, що українці схильні уникати лікарів такого профілю, не існує показової статистики, яка б інформувала, скільки з них пережили панічні атаки за останні два роки. Однак особисті спостереження Олександра Іванова підтверджують, що українська картина мало чим відрізняється від світової: відтоді як почалася пандемія коронавірусу, кількість випадків панічних атак збільшилася в кілька разів.

Визначення "панічна атака" — калька з англійського. Йдеться про різкі одночасні викиди адреналіну і глюкози. "У цього явища є еволюційний сенс — відповідь на сигнал про небезпеку, — підкреслює психіатр. — Наші предки завдяки таким викидам рятувалися від хижаків. Найпростіший і ефективний спосіб усунення зайвої глюкози і адреналіну — спалити в м'язах". Допоможе банальне кардіонавантаження: можна бігати, присідати, ходити по сходах, віджиматися від підлоги. Важливо розуміти, що гострий стан може виникнути, коли боятися начебто нічого. Багато хто переживає панічні атаки серед ночі.

Фактор обізнаності

"Мозок середньостатистичної людини продукує близько 200 думок на хвилину. 40 з них — про їжу, 12-15 — про відвідини туалету, 20-25 — про суїцид, 50 — про секс. Більшість цих думок ми навіть не помічаємо, у свідомості спливають тільки найактуальніші, — каже Олександр Іванов. — Якщо людина пережила, наприклад, посттравматичний стресовий розлад, то є ймовірність, що проста ідея про самооборону не просто актуалізується, а викличе панічну атаку".

Загалом в Україні на прийом до психіатра потрапляють менше 5% тих, хто цього потребує

Як не дивно, відправною точкою для серії панічних атак може послужити позитивна і навіть радісна подія. У випадку з фотографом Лєрою Польською це був запуск власного соціального проекту. Новий напрямок діяльності передбачав інший рівень публічності та відповідальності, не кажучи вже про обсяг роботи.

"Перші ознаки предпанічного стану я помітила у себе незабаром після анонсування проекту, — згадує Лера. — Тоді організм витримав перевантаження, але через три місяці сталася панічна атака. Справа була в листопаді, я чутлива до погоди і кількості сонячного світла. Похмурим ранком почала задихатися. Грудну клітину буквально здавило. Долоні спітніли. Виник стан крижаного жаху, коли не відчуваєш тіла".

Лєрі певним чином пощастило. Вона давно цікавилася аспектами ментального здоров'я, тому майже відразу зрозуміла, що саме з нею відбувається. Необізнаним людям, що переживають панічну атаку вперше, часом здається, що вони вмирають, і це посилює напад.

Кнопка тривоги

Справитися з панічною атакою набагато легше, якщо поруч є люди, готові підтримати. На самоті, тим паче в ізоляції, напади відбуваються частіше і переносяться важче. Після першого випадку Польська відразу ж почала дзвонити знайомим, всім підряд. На початку робочого дня всі виявилися зайняті. Тоді вона зрозуміла, що варто заздалегідь попередити близьких про те, що їй в будь-який момент може знадобитися підтримка.

"У мене з'явилася власна "тривожна кнопка" — дві людини, які, як Чіп і Дейл, завжди поспішали на допомогу, відповідали на мої дзвінки в будь-який час, говорили зі мною, — зізнається Лєра. — Від них не було потрібно якихось конкретних слів і дій. Важливо було, що людина на зв'язку. У однієї з подруг була спеціальна мантра для таких випадків, вона повторювала: "Дихай, дихай!" Тоді мене це дратувало, але зараз я розумію, що її слова діяли правильно".

Панічна атака має на увазі одночасний викид адреналіну і глюкози. У цього явища є еволюційний сенс — відповідь на сигнал про небезпеку

Іноді атаки йшли одна за одною. Якось раз дівчина нарахувала їх вісім протягом доби, працювати в ті дні було майже неможливо. Тижнів зо три вона намагалася брати участь в публічних заходах, відповідати на робочі повідомлення, а потім зрозуміла, що більше не може.

"Момент, коли я здалася, визнала очевидне і на час припинила роботу і зайнялася собою, напевно, став переломним, — каже Польська. — Я поїхала в Карпати до друзів. Там ми просто проводили час разом, гуляли, готували їжу, насолоджувалися природою. Я відчула себе в безпеці, і панічні атаки на певний час припинилися".

Після повернення до Києва Лєра часто приймала гостей, їх присутність завжди добре позначалася на її психічному стані.

"Важко було два з половиною місяці, — згадує вона. — Під час панічних атак все, що відбувається, здавалося нескінченним, але насправді кожен раз це тривало не більше 20 хвилин".

Прості задоволення

На аркуші ватману Лєра виписала всі доступні їй прості задоволення: смачна їжа, гарячий чай, можливість погладити домашніх тварин і т. д. Список вийшов довгим, і вона взяла за правило щодня балувати себе хоча б трьома пунктами зі списку. Її подруга саме в цей час зібралася на Шрі-Ланку і попросила доглянути за собакою. Присутність поруч вихованця стала ще одним важливим відновлювальним фактором.

До запуску соціального проекту Лєра Польська багато подорожувала і працювала за кордоном. Зміцнівши, вона вирішила "змінити картинку", запланувала спочатку відпустку на морі, а потім два місяці роботи в Європі.

"Як тільки купила квитки, я відчула, що різко стає краще", — зізнається вона.

Здатність відчувати радість і умиротворення — один з показників ментального здоров'я. І якщо ментальна проблема виникла недавно і не встигла ускладнитися, прості задоволення можуть надати сильний терапевтичний ефект. Ще одна майже універсальна порада для тих, кому потрібно зміцнити власну психіку, — неухильно дотримуватися режиму сну, харчування і температури. Коли тіло постійно відчуває дискомфорт або брак ресурсів, то і душі неспокійно.