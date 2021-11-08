"Папа не вакцинирован, мама боится". У Николая Харьковского не могут проверить кровь без родителей

Следственные действия с 16-летним Николаем Харьковским провести не могут, для этого нужно присутствие хотя бы одного из его родителей.

Мать 16-летнего Николая Харьковского, устроившего смертельную дорожную аварию на улице Одесской в Харькове, боится возвращаться в Украину и получает угрозы. Об этом сообщила адвокат обвиняемого Инна Данилова местному изданию KHARKIV Today.

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По ее словам, подозреваемый сотрудничает со следствием. Следственных действий с Харьковским еще не проводили, кровь у него не брали. Данилова утверждает, что пока неясно, смогут ли вообще следователи это сделать. По законодательству все действия в отношении несовершеннолетних происходят в присутствии адвоката и одного из родителей.

"Сложность в чем – папа не вакцинирован. Решение-то приняли, но как это будет делаться, я, честно говоря, особо не представляю. А без папы мы не проведем следственное действие. Мама не приехала, боится приезжать. Она звонит, но боится приезжать. Говорит: "Я таких угроз в своей жизни…". Человек просто в шоке", – сообщила защитник.

Полиция 5 ноября открыла уголовное производство по факту угроз Даниловой. Адвокат сказала, что ее признали потерпевшей по уголовному производству.

"Угрозы были на протяжении четырех дней, с момента, как мое имя озвучили по телевидению, даже во время судебного заседания. Было препятствование в рассмотрении моего заявления", – рассказала она.

Сторона защиты не подавала апелляцию на обжалования ареста подростка, Харьковский пробудет 60 дней в СИЗО.

Смертельное ДТП в Харькове. Хронология событий

Авария на улице Одесская в Харькове произошла вечером 26 октября. Харьковский проехал на большой скорости за рулем Infiniti на красный сигнал светофора и врезался в другое авто – Chevrolet Aveo. 58 летний водитель второй машины погиб.

Подросток говорил, что "его мать связана с прокуратурой и все порешает". 28 октября суд Харькова взял Харьковского под стражу на два месяца без права внесения залога.

Подруга Харьковского Елизавета Дусик после ДТП просила в Instagram деньги на лечение.

Отец подозреваемого – Михаил Харьковский признал факт преступления, но сказал, что "еще не доказано, кто был за рулем".

На заседании суда обвиняемый жаловался на неисправные тормоза в машине. "Были плохие тормоза, об этом знали на сервисе. На видео видно, даже на камерах, что я торможу, а оно ничего не тормозит", — заявлял Харьковский.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отмечала, что Харьковскому могут уменьшить тюремный срок. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предполагает наказание до 8 лет тюрьмы. Из-за возраста подозреваемый может получить семь лет заключения.