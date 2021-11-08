"Тато не вакцинований, мама боїться". У Миколи Харківського не можуть перевірити кров без батьків

Слідчі дії з 16-річним Миколою Харківським провести не можуть, для цього потрібна присутність бодай одного з його батьків.

Мати 16-річного Миколи Харківського, який влаштував смертельну дорожню аварію на вулиці Одеській у Харкові, боїться повертатися до України й отримує погрози. Про це повідомила адвокатка обвинуваченого Інна Данилова місцевому виданню Kharkiv Today.

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За її словами, підозрюваний співпрацює зі слідством. Слідчих дій із Харківським ще не проводили, кров у нього не брали. Данилова стверджує, що поки що неясно, чи зможуть взагалі слідчі це зробити. За законодавством, усі дії щодо неповнолітніх відбуваються в присутності адвоката й одного з батьків.

"Складність у чому — тато не вакцинований. Рішення-то прийняли, але як це робитиметься, я, чесно кажучи, особливо не уявляю. А без тата ми не проведемо слідчу дію. Мама не приїхала, боїться приїжджати. Вона дзвонить, але боїться приїжджати. Каже: "Я таких погроз у своєму житті…". Людина просто в шоці", – повідомила захисниця.

Поліція 5 листопада відкрила кримінальне провадження за фактом погроз Даниловій. Адвокатка сказала, що її визнали потерпілою за кримінальним провадженням.

"Погрози були впродовж чотирьох днів, з моменту, як моє ім'я озвучили по телебаченню, навіть під час судового засідання. Була перешкода в розгляді моєї заяви", — розповіла вона.

Сторона захисту не подавала апеляцію на оскарження арешту підлітка, Харківський пробуде 60 днів у СІЗО.

Смертельна ДТП в Харкові. Хронологія подій

Аварія на вулиці Одеська в Харкові сталася увечері 26 жовтня. Харківський проїхав на великій швидкості за кермом Infiniti на червоний сигнал світлофора та врізався в інше авто – Chevrolet Aveo. 58-річний водій другої машини загинув.

Підліток говорив, що "його мати пов'язана з прокуратурою і все вирішує". 28 жовтня суд Харкова взяв Харківського під варту на два місяці без права на внесення застави.

Подруга Харківського Єлизавета Дусік після ДТП просила в Instagram гроші на лікування.

Батько підозрюваного – Михайло Харківський визнав факт злочину, але сказав, що "ще не доведено, хто був за кермом".

На засіданні суду обвинувачений скаржився на несправні гальма в машині. "Були погані гальма, про це знали на сервісі. На відео видно, навіть на камерах, що я гальмую, а воно нічого не гальмує", — заявляв Харківський.

Генпрокурорка України Ірина Венедіктова наголошувала, що Харківському можуть зменшити тюремний термін. Його звинувачують за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання до 8 років в'язниці. Через вік підозрюваний може отримати сім років ув'язнення.