В украинском школьном учебнике, утвержденном Минобразования, нашли картинку со свастикой (фото)

Детям предлагается ответить на вопросы об информационной войне, изучив пропагандистскую картинку, взятую с российских веб-сайтов.

В украинском школьном учебнике по предмету "Гражданское образование" за 10 класс размещено изображение признаки российской пропаганды против украинских СМИ. Авторы пособия предлагают детям изучить тему информационной войны на примере картинки со свастикой. Об этом в своем Facebook сообщил пользователь Сергей Черкасский.

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По словам мужчины, фотографию учебника ему прислал школьник из города Днепр.

[ + – ] Пост в Facebook

[ + – ] Фотография обложки учебника

На ней изображена картинка с нацистской свастикой, надписями "бендеровидение", "есть такая профессия, каждый вечер врать", телеведущей одного из украинских каналов и логотипы национальных телевизионных вещателей.

[ + – ] Фотография одной из страниц учебника

По задумке составителей учебника, школьники, во время прохождения раздела "Мир информации и СМИ", должны изучить это изображение и ответить на ряд вопросов, касающихся определения пропаганды:

Можно ли этот плакат назвать пропагандистским?

Какое основное содержание этого изображения?

С какой целью был создан и распространен этот плакат?

Какие месседжи выражены в изображении?

На кого рассчитан этот плакат, какую реакцию он должен вызвать?

Какое значение имеет этот плакат?

При этом авторы пособия указали, что картинка распространяется СМИ государства-агрессора "во многих источниках", среди которых российские сайты "Пикабу", "Перекоп", "Читальня", "Политикус" и Planetoday.

[ + – ] Скриншот страницы учебника

На большинстве из этих веб-ресурсов соответствующее изображение действительно есть.

"Украинское медиа-пространство является уязвимым к информационной войне со стороны России. Поэтому СМИ должны более активно работать на восстановление имиджа Украины в пределах своей территории и мира в общем, а также правдиво информировать общество", — говорится на странице рядом с изображением.

Согласно информации, размещенной на первых страницах учебника, его авторами выступили Тамара Бакка, Любовь Марголина и Татьяна Мелещенко, а выпустила пособие тиражом в 107 тысяч экземпляров компания "Украинский образовательный издательский центр "Орион", базирующаяся в Киеве.

[ + – ] Скриншот страницы учебника

Учебник рекомендован Министерством образования и науки Украины. 31 мая 2018 года тогдашняя глава ведомства Лилия Гриневич подписала соответствующий приказ.

Фокус обратился к Минобразования с просьбой прокомментировать учебное пособие. На момент написания материала ответ получен не был.

Напомним, недавно пользователи сети обнаружили в одном из украинских учебников ссылку на порносайт.

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