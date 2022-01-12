В українському шкільному підручнику, затвердженому Міносвіти, знайшли картинку зі свастикою (фото)

Дітям пропонується відповісти на питання про інформаційну війну, вивчивши пропагандистську картинку, взяту з російських вебсайтів.

В українському шкільному підручнику на уроках "Громадянська освіта" за 10 клас розміщено зображення ознаки російської пропаганди проти українських ЗМІ. Автори посібника пропонують дітям вивчити тему інформаційної війни на прикладі картинки зі свастикою. Про це у своєму Facebook повідомив користувач Сергій Черкаський.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

За словами чоловіка, фотографію підручника йому надіслав школяр із міста Дніпро.

[ + – ] Пост у Facebook

[ + – ] Фотографія обкладинки підручника

На ній зображено картинку з нацистською свастикою, написами "бендеробачення", "є така професія, щовечора брехати", телеведучою одного з українських каналів і логотипами національних телевізійних мовників.

[ + – ] Фотографія однієї зі сторінок підручника

За задумом укладачів підручника, школярі під час проходження розділу "Світ інформації та ЗМІ" повинні вивчити це зображення та відповісти на низку питань, що стосуються визначення пропаганди:

Чи можна назвати цей плакат пропагандистським?

Який основний зміст цього зображення?

Із якою метою було створено та поширено цей плакат?

Які меседжі виражені в зображенні?

На кого розрахований цей плакат, яку реакцію він має спричинити?

Яке значення має цей плакат?

При цьому автори посібника вказали, що картинка поширюється ЗМІ держави-агресора "в багатьох джерелах", серед яких російські сайти "Пікабу", "Перекоп", "Читальня", "Політікус" і Planetoday.

[ + – ] Скриншот сторінки підручника

На більшості цих вебресурсів відповідне зображення дійсно є.

"Український медіапростір є вразливим до інформаційної війни з боку Росії. Тому ЗМІ мають активніше працювати на відновлення іміджу України в межах своєї території та світу загалом, а також правдиво інформувати суспільство", — йдеться на сторінці поруч із зображенням.

Згідно з інформацією, розміщеною на перших сторінках підручника, його авторами виступили Тамара Бакка, Любов Марголіна та Тетяна Мелещенко, а випустила посібник тиражем у 107 тисяч екземплярів компанія "Український освітній видавничий центр "Оріон", що базується в Києві.

[ + – ] Скриншот сторінки підручника

Підручник рекомендовано Міністерством освіти та науки України. 31 травня 2018 року тодішня глава відомства Лілія Гриневич підписала відповідний наказ.

Фокус звернувся до Міносвіти із проханням прокоментувати навчальний посібник. На момент написання матеріалу відповідь отримана не була.

Нагадаємо, нещодавно користувачі мережі виявили в одному з українських підручників посилання на порносайт.

Також ми писали про те, як історики знайшли карти України без Криму в посібниках для 9 і 10-х класів.