Школьная реформа в Украине. Какие проблемы нужно преодолеть, чтобы не столкнуться с саботажем в сентябре

У реформы школьного образования невнятные шансы состояться, хотя ее основной этап только начинается. С 2022 года украинские школы входят в новую фазу образовательной реформы, которая охватит базовую школу – 5–9 классы.

С 1 сентября дети, четыре года обучавшиеся в Новой украинской школе (НУШ) по новым стандартам и программам, должны пойти в точно так же реформированный пятый класс. По концепции реформы 5-6 классы являются адаптационными, их программы должны дать возможность плавно перейти от начальной школы к базовой с большим количеством образовательных отраслей и компетентностей, которыми должен овладеть учащийся. Для этого планировалось разгружать детей, чтобы они не разрывались между двумя десятками предметов, как сейчас в средней и старшей школах, а сосредотачивались на ключевых дисциплинах и изучали интегрированные курсы, объединяющие несколько предметов.

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Предварительная работа по продвижению реформы выполнена. Утверждены законодательные нормы, в частности, Государственный стандарт базового образования. Также Министерство образования и науки подготовило обучающие программы и модули для 5-9 классов. В 2021-2022 учебном году 144 украинских школы пилотируют эти новеллы с тем, чтобы потом на базе их опыта воплотить реформу во всех учебных заведениях Украины. Однако уже сейчас пилотные школы столкнулись с рядом проблем, в том числе, системных, которые искажают концепцию НУШ и не дают реализовать реформу так, как задумывалось. Это новые программы и модули, по своему содержанию противоположные тому, что постулирует реформа, а также нехватка ресурсов и недостаточные изменения условий труда в школах.

Если эти проблемы не решить, то с сентября с ними столкнутся все украинские школы, а это может привести к саботажу и неприятию реформы как педагогами, так и обществом в целом.

[ + – ] Согласно законопроекту №5465, учебники должны основываться на научных данных, академической добросовестности и не содержать плагиата и дискриминационных высказываний. Для этого вводится специальная экспертиза Фото: УНИАН

Бремя науки. Почему Типовая образовательная программа стала мишенью для критики

"Взрывчаткой", заложенной в основу реформы, стала Типовая образовательная программа, изданная министерством в начале 2021 года. В этом документе прописаны образовательные отрасли, соответствующие им школьные предметы, а также количество часов обучения на каждый предмет. Ознакомившись с ним, педагоги, активисты и часть родителей возмутились, потому что учебная нагрузка по новым программам увеличивается, а не уменьшается, как того требовала реформа. К примеру, в пятом классе предполагается в среднем 31 учебный час в неделю, а это будет означать шесть-семь уроков в день. В девятом классе количество часов увеличилось до 36, или более семи уроков ежедневно. Количество предметов в новых программах также существенно не отличается от нынешнего.

Украинцы активно обсуждали советы лечить онкологические заболевания содой, а простуду – компрессами со спиртом, изложенные в учебнике по химии для девятого класса

"Министерскую Типовую программу можно охарактеризовать одной фразой: ничего не изменилось и меняться не будет", — говорила тогда Фокусу Людмила Булыгина, учитель информатики из Киевского политехнического лицея НТУУ "КПИ". Эту загруженность уже ощущают участники пилотного проекта, которые вынуждены балансировать между гуманным отношением к детям и требованиями госстандарта, определяющими то, что должны знать и уметь учащиеся по завершении обучения.

Облегчить положение учащихся, по плану разработчиков новейших программ, должны встроенные курсы, объединяющие разные учебные дисциплины. По крайней мере, такое видение у Романа Шияна, одного из разработчиков. К примеру, если объединить украинский язык и литературу, можно усвоить правила речи, проанализировать определенное произведение и за один час изучить то, на что раньше выделялось два часа. Впрочем, идея интегрированных уроков непопулярна среди украинского учительства, в школах их вводят единицы-энтузиасты. Это происходит потому, что каждый учитель защищает прежде всего собственные предметы и часы, за которые ему начисляется заработная плата. Поэтому вряд ли украинские школы в сентябре массово введут интегрированные курсы для оптимизации учебного процесса и его облегчения для учащихся.

Ничего под рукой. Для чего в Украине ввели научно-академическую экспертизу школьных учебников

Школы, которые пилотируют реформу в пятых классах, столкнулись с нехваткой учебников и учебных материалов, составленных по новым программам. Их в учебных заведениях получили в лучшем случае в октябре, потому что министерство утвердило учебники только в конце августа. Однако проблема заключается не только в своевременной поставке учебников, но и в их качестве. Эта проблема, не новая для украинского среднего образования, осенью 2021 года значительно актуализировалась в связи со скандалами с содержанием учебников. В частности, в соцсетях громко обсуждали советы лечить онкологические заболевания содой, а простуду – компрессами со спиртом, изложенные в учебнике по химии для девятого класса.

Каждый учитель защищает прежде всего собственные предметы и часы, за которые ему начисляется заработная плата. Поэтому вряд ли украинские школы в сентябре массово введут интегрированные курсы.

Поэтому околообразовательная общественность в целом положительно восприняла проголосованный 14 декабря в Верховной Раде законопроект №5465, согласно которому учебники должны основываться на научных данных, академической добросовестности и не содержать плагиата и дискриминационных высказываний. Также вводится экспертиза учебников именно по этим требованиям. Закон вступает в силу через шесть месяцев, а это значит, что до сентября 2022 учебники должны пройти такую экспертизу и быть утвержденными министерством в печать. Поскольку научно-академическая экспертиза длится долго, есть риск, что учащиеся не получат новые качественные учебники в сентябре.

[ + – ] Министр образования Сергей Шкарлет подтвердил: только у семи из 24 институтов повышения квалификации учителей есть курсы по стандартам НУШ Фото: РБК-Украина

Где стимулы? В школах ждут механизмы повышения квалификации и реформу оплаты труда учителей

Никакая реформа не будет действенной без людей, а школьная — без учителей. Подготовка педагогов к преподаванию по новым стандартам является одним из ключевых факторов успеха НУШ. А этого, к сожалению, не происходит в отличие от реформы начальной школы, когда организовали массовые курсы подготовки учителей. Более того, не работает механизм повышения квалификации, утвержденный в законе "Об образовании", согласно которому педагоги могут учиться у разных поставщиков образовательных услуг.

"В этом году выделили деньги на повышение квалификации, но нет механизмов их доставки непосредственно в учебные заведения. Учителя не могут воспользоваться своими правами на выбор форм, видов и тем повышения квалификации", — говорит Александр Элькин, председатель совета ОО "ЭдКемп Украина", организации, который занимается профессиональным продвижением украинских педагогов.

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Пока же единственной возможностью улучшить свои умения и навыки остаются институты повышения квалификации. Впрочем, только у семи из 24 этих учреждений есть курсы по стандартам НУШ. На это жаловался даже Сергей Шкарлет, министр образования и науки, на форуме "Новая украинская школа 2021".

Много значит и фактор денег. Учителя пилотных школ работают на собственном энтузиазме, потому что доплаты за этот проект не имеют, в отличие от пилота начальной школы, за который педагоги получали денежное поощрение. Более системной проблемой является оплата труда педагогов в целом. Она базируется на старом принципе, когда ставку начисляют за минимальные 18 часов нагрузки в неделю.

В экспертной среде уже несколько лет обсуждают реформу оплаты труда учителей, которая базировалась бы не на почасовой тарификации, а, например, на их актуальных знаниях и умениях. Однако эта идея непопулярна, ведь для ее реализации необходима политическая воля министерства и пересмотр идеологии преподавания в целом.