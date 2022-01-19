ДТП в Харькове: суд оставил водителя Infiniti в СИЗО еще на 60 дней (фото)
В ходе судебного слушания 16-летний Николай Харьковский хамил присутствующим, а его адвокат требовала для себя охрану.
Червонозаводской районный суд Харькова продлил меру пресечения 16-летнему Николаю Харьковскому, которого обвиняют в смертельном ДТП на проспекте Гагарина в Харькове. Суд решил оставить его под стражей еще на 60 суток без права внесения залога, сообщает Kharkiv Today.
Обвинение настаивало на том, что обвиняемый может скрыться, если ему изменят меру пресечения.
"Харьковский может препятствовать расследованию, скрываться. Это тяжелое преступление. Пытался скрыться из больницы, вел себя дерзко и цинично. Харьковский может совершить другое правонарушение", — сказал прокурор.
Адвокат Харьковского Инна Данилова утверждала, что у прокурора нет доказательств таких рисков и просила применить к обвиняемому домашний временный арест. Кроме того защитник заявила, что на протяжении всего следствия на нее оказывалось давление и поступали угрозы. В связи с этим Данилова ходатайствовала о предоставлении ей охраны и проведении закрытого судебного заседания. Суд ходатайство удовлетворил частично — полицию обязали предоставить адвокату охрану, но заседания проводить открыто.
Меру пресечения подростку избрала судья Ирина Блага. Напомним, в начале рассматривать дело о совершении смертельного ДТП, в котором подозревается Николай Харьковский, назначили Татьяну Янцовскую. Эта служительница Фемиды решила отказаться от рассмотрения производства, так как в 2019 году присудила условный срок Харьковскому за стрельбу по людям в торговом центре. Вместо нее назначили Юлию Сиренко, но накануне заседания она заболела.
Судебное слушание не обошлось без эксцессов. Николай Харьковский заявил, что погибшему в автокатастрофе 58-летнему Игорю Носову нужно было "меньше ездить бухим". Дочь водителя Chevrolet Анастасия Бондаренко возмутилась по поводу непристойного поведения 16-летнего подсудимого. Между ними возникла словесная перепалка.
Напомним, по версии следствия, 26 октября прошлого года 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti ехал со скоростью 180 км/час по проспекту Гагарина и допустил столкновение с Chevrolet, водитель которого скончался на месте. Пассажиры авто предполагаемого виновника происшествия получили травмы. В крови погибшего 58-летнего водителя Chevrolet Игоря Носова экспертиза обнаружила алкоголь.
Харьковского будут судить по двум статьям Уголовного кодекса. Подсудимый свою вину в ДТП признал.