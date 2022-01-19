ДТП в Харькове: суд оставил водителя Infiniti в СИЗО еще на 60 дней (фото)

В ходе судебного слушания 16-летний Николай Харьковский хамил присутствующим, а его адвокат требовала для себя охрану.

Червонозаводской районный суд Харькова продлил меру пресечения 16-летнему Николаю Харьковскому, которого обвиняют в смертельном ДТП на проспекте Гагарина в Харькове. Суд решил оставить его под стражей еще на 60 суток без права внесения залога, сообщает Kharkiv Today.

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Обвинение настаивало на том, что обвиняемый может скрыться, если ему изменят меру пресечения.

[ + – ] Николай Харьковский в суде

"Харьковский может препятствовать расследованию, скрываться. Это тяжелое преступление. Пытался скрыться из больницы, вел себя дерзко и цинично. Харьковский может совершить другое правонарушение", — сказал прокурор.

Адвокат Харьковского Инна Данилова утверждала, что у прокурора нет доказательств таких рисков и просила применить к обвиняемому домашний временный арест. Кроме того защитник заявила, что на протяжении всего следствия на нее оказывалось давление и поступали угрозы. В связи с этим Данилова ходатайствовала о предоставлении ей охраны и проведении закрытого судебного заседания. Суд ходатайство удовлетворил частично — полицию обязали предоставить адвокату охрану, но заседания проводить открыто.

[ + – ] Судья Ирина Блага

Меру пресечения подростку избрала судья Ирина Блага. Напомним, в начале рассматривать дело о совершении смертельного ДТП, в котором подозревается Николай Харьковский, назначили Татьяну Янцовскую. Эта служительница Фемиды решила отказаться от рассмотрения производства, так как в 2019 году присудила условный срок Харьковскому за стрельбу по людям в торговом центре. Вместо нее назначили Юлию Сиренко, но накануне заседания она заболела.

Судебное слушание не обошлось без эксцессов. Николай Харьковский заявил, что погибшему в автокатастрофе 58-летнему Игорю Носову нужно было "меньше ездить бухим". Дочь водителя Chevrolet Анастасия Бондаренко возмутилась по поводу непристойного поведения 16-летнего подсудимого. Между ними возникла словесная перепалка.

Напомним, по версии следствия, 26 октября прошлого года 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti ехал со скоростью 180 км/час по проспекту Гагарина и допустил столкновение с Chevrolet, водитель которого скончался на месте. Пассажиры авто предполагаемого виновника происшествия получили травмы. В крови погибшего 58-летнего водителя Chevrolet Игоря Носова экспертиза обнаружила алкоголь.

Харьковского будут судить по двум статьям Уголовного кодекса. Подсудимый свою вину в ДТП признал.