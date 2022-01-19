ДТП у Харкові: суд залишив водія Infiniti у СІЗО ще на 60 днів (фото)
Під час судового слухання 16-річний Микола Харківський грубіянив присутнім, а його адвокатка вимагала охорону.
Червонозаводський районний суд Харкова продовжив запобіжний захід 16-річному Миколі Харківському, якого звинувачують у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові. Суд вирішив залишити під вартою ще на 60 діб без права внесення застави, повідомляє Kharkiv Today.
Звинувачення наполягало на тому, що обвинувачений може втекти, якщо йому змінять запобіжний захід.
"Харківський може перешкоджати розслідуванню, ховатися. Це тяжкий злочин. Намагався втекти з лікарні, поводився зухвало та цинічно. Харківський може вчинити інше правопорушення", — сказав прокурор.
Адвокатка Харківського Інна Данилова стверджувала, що прокурор не має доказів таких ризиків і просив застосувати до обвинуваченого домашній тимчасовий арешт. Крім того, захисниця заявила, що протягом усього слідства на неї чинився тиск і надходили погрози. Через це Данилова клопотала про надання їй охорони та проведення закритого судового засідання. Суд клопотання частково задовольнив — поліцію зобов'язали надати адвокату охорону, але засідання проводити відкрито.
Запобіжний захід підлітку обрала суддя Ірина Блага. Нагадаємо, на початку розглядати справу про скоєння смертельної ДТП, у якій підозрюється Микола Харківський, призначили Тетяну Янцовську. Ця служниця Феміди вирішила відмовитися від розгляду провадження, оскільки у 2019 році присудила умовний термін Харківському за стрілянину по людях у торговому центрі. Замість неї призначили Юлію Сіренко, але напередодні засідання вона захворіла.
Судове слухання не обійшлося без ексцесів. Микола Харківський заявив, що загиблому в автокатастрофі 58-річному Ігорю Носову потрібно було "менше їздити бухим". Дочка водія Chevrolet Анастасія Бондаренко обурилася через непристойну поведінку 16-річного підсудного. Між ними виникла словесна суперечка.
Нагадаємо, за версією слідства, 26 жовтня минулого року 16-річний Микола Харківський за кермом Infiniti їхав зі швидкістю 180 км/год на проспекті Гагаріна і допустив зіткнення з Chevrolet, водій якого помер на місці. Пасажири авто ймовірного винуватця події отримали травми. У крові загиблого 58-річного водія Chevrolet Ігоря Носова експертиза виявила алкоголь.
Харківського судитимуть за двома статтями Кримінального кодексу. Підсудний свою провину у ДТП визнав.