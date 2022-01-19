ДТП у Харкові: суд залишив водія Infiniti у СІЗО ще на 60 днів (фото)

Під час судового слухання 16-річний Микола Харківський грубіянив присутнім, а його адвокатка вимагала охорону.

Червонозаводський районний суд Харкова продовжив запобіжний захід 16-річному Миколі Харківському, якого звинувачують у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові. Суд вирішив залишити під вартою ще на 60 діб без права внесення застави, повідомляє Kharkiv Today.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Звинувачення наполягало на тому, що обвинувачений може втекти, якщо йому змінять запобіжний захід.

[ + – ] Микола Харківський у суді

"Харківський може перешкоджати розслідуванню, ховатися. Це тяжкий злочин. Намагався втекти з лікарні, поводився зухвало та цинічно. Харківський може вчинити інше правопорушення", — сказав прокурор.

Адвокатка Харківського Інна Данилова стверджувала, що прокурор не має доказів таких ризиків і просив застосувати до обвинуваченого домашній тимчасовий арешт. Крім того, захисниця заявила, що протягом усього слідства на неї чинився тиск і надходили погрози. Через це Данилова клопотала про надання їй охорони та проведення закритого судового засідання. Суд клопотання частково задовольнив — поліцію зобов'язали надати адвокату охорону, але засідання проводити відкрито.

[ + – ] Суддя Ірина Блага

Запобіжний захід підлітку обрала суддя Ірина Блага. Нагадаємо, на початку розглядати справу про скоєння смертельної ДТП, у якій підозрюється Микола Харківський, призначили Тетяну Янцовську. Ця служниця Феміди вирішила відмовитися від розгляду провадження, оскільки у 2019 році присудила умовний термін Харківському за стрілянину по людях у торговому центрі. Замість неї призначили Юлію Сіренко, але напередодні засідання вона захворіла.

Судове слухання не обійшлося без ексцесів. Микола Харківський заявив, що загиблому в автокатастрофі 58-річному Ігорю Носову потрібно було "менше їздити бухим". Дочка водія Chevrolet Анастасія Бондаренко обурилася через непристойну поведінку 16-річного підсудного. Між ними виникла словесна суперечка.

Нагадаємо, за версією слідства, 26 жовтня минулого року 16-річний Микола Харківський за кермом Infiniti їхав зі швидкістю 180 км/год на проспекті Гагаріна і допустив зіткнення з Chevrolet, водій якого помер на місці. Пасажири авто ймовірного винуватця події отримали травми. У крові загиблого 58-річного водія Chevrolet Ігоря Носова експертиза виявила алкоголь.

Харківського судитимуть за двома статтями Кримінального кодексу. Підсудний свою провину у ДТП визнав.