L'ORÉAL оголосила фінансові результати Групи за 2021 рік

2021 рік став історичним для L’Oréal. Завдяки понад 100-річному досвіду та сбалансованій бізнес-моделі, Група L’Oréal досягла рекордного зростання виручки від реалізації на рівні +16,1% порівняно з аналогічним періодом попереднього року (like for like).