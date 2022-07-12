Обвиняемый в смертельном ДТП Ярославский вернулся в Украину, — "Украинская правда"

Офис генпрокурора уже выписал повестки для вызова бизнесмена на допрос касательно расследования дела об аварии.

Бизнесмен Александр Ярославский, покинувший Украину на фоне сообщений о причастности его кортежа к смертельному ДТП под Харьковом, вернулся в страну. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило издание "Украинская правда".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По данным журналистов, Ярославский сегодня прибыл в пункт пропуска "Малый Березный", расположенный на границе между Украиной и Словакией. Тем временем в Государственной пограничной службе Украины в комментарии изданию указали, что не могут предоставить информацию о пересечении границы третьими лицами. Также там отметили, что препятствовать возвращению граждан Украины в страну, согласно Конституции, незаконно.

Один из собеседников журналистов указал, что Ярославский уже въехал на территорию Украины. Также в публикации утверждается, что Офис генерального прокурора подготовил повестки для вызова бизнесмена по делу о ДТП в качестве свидетеля на 18, 19 и 20 июля.

ДТП с кортежем Ярославского: что известно

Напомним, утром 10 февраля появилась информация, что кортеж Ярославского сбил насмерть человека на трассе "Чугуев-Мартовое". По данным журналистов, на месте ДТП были обнаружены номерные знаки "АХ0018", которые принадлежат одному из автомобилей предпринимателя. Александр Ярославский в комментарии журналистам сообщил, что в момент аварии он спал дома, а информацию о смертельном ДТП под Харьковом узнал из СМИ. В свою очередь в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что бизнесмена вызывают на допрос в качестве возможного участника инцидента. Сам Ярославский в тот же день вылетел из Харькова в Лондон.

Уже вечером 10 февраля пресс-служба группы Ярославского DCH сообщила, что за рулем автомобиля с номерным знаком "АХ0018" находился сотрудник фирмы, который направлялся в Харьков для парковки служебного транспорта. Водитель на момент публикации информации давал показания следователям и ожидал меры пресечения. Тем не менее мужчина, который назвался участником ДТП и сдался полиции, на момент аварии был в другом месте, сообщил тогда министр внутренних дел Денис Монастырский.

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач со ссылкой на источник указал, что вечером 9 февраля с Ярославским общались по телефону за несколько часов до ДТП и тот был в нетрезвом состоянии.

Сам бизнесмен свою причастность к смертельному ДТП отрицает. В соответствующем заявлении, обнародованном 17 февраля, Ярославский обвинил правоохранителей в фальсификации дела.