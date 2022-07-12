Обвинувачений у смертельній ДТП Ярославський повернувся до України, — "Українська правда"

Офіс Генпрокурора вже виписав повістки для виклику бізнесмена на допит щодо розслідування справи про аварію.

Бізнесмен Олександр Ярославський, який залишив Україну на тлі повідомлень про причетність його кортежу до смертельної ДТП під Харковом, повернувся до країни. Про це з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило видання "Українська правда".

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За даними журналістів, Ярославський сьогодні прибув до пункту пропуску "Малий Березний", розташованого на кордоні між Україною та Словаччиною. Тим часом у Державній прикордонній службі України в коментарі виданню зазначили, що не можуть надати інформацію про перетин кордону третіми особами. Також там зазначили, що перешкоджати поверненню громадян України до країни, згідно з Конституцією, незаконно.

Один зі співрозмовників журналістів зазначив, що Ярославський уже в'їхав на територію України. Також у публікації стверджується, що Офіс Генерального прокурора підготував повістки для виклику бізнесмена у справі про ДТП як свідка на 18, 19 та 20 липня.

ДТП із кортежем Ярославського: що відомо

Нагадаємо, вранці, 10 лютого, з'явилася інформація, що кортеж Ярославського збив насмерть людину на трасі "Чугуїв-Березневе". За даними журналістів, на місці ДТП виявлено номерні знаки "АХ0018", які належать одному з автомобілів підприємця. Олександр Ярославський у коментарі журналістам повідомив, що в момент аварії він спав удома, а інформацію про смертельну ДТП під Харковом дізнався зі ЗМІ. Зі свого боку в Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що бізнесмена викликають на допит як можливого учасника інциденту. Сам Ярославський того ж дня вилетів із Харкова до Лондона.

Вже ввечері, 10 лютого, пресслужба групи Ярославського DCH повідомила, що за кермом автомобіля з номерним знаком "АХ0018" знаходився співробітник фірми, який прямував до Харкова для паркування службового транспорту. Водій на момент публікації інформації давав свідчення слідчим і очікував запобіжного заходу. Проте чоловік, який назвався учасником ДТП та здався поліції, на момент аварії був в іншому місці, повідомив тоді міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач із посиланням на джерело зазначив, що ввечері, 9 лютого, з Ярославським спілкувалися телефоном за кілька годин до ДТП і той був у нетверезому стані.

Сам бізнесмен свою причетність до смертельної ДТП заперечує. У відповідній заяві, оприлюдненій 17 лютого, Ярославський звинуватив правоохоронців у фальсифікації справи.