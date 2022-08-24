Тревожный День независимости, помощь от США и Джонсон в Киеве: главные новости за 24 августа

Фокус в одном материале собрал все главные новости за уходящий день и рассказал, что произошло нового в Украине и мире.

В Украине на День независимости спокойно не было, оккупанты продолжали обстреливаться страну, а США анонсировали новую военную помощь украинским военным. Фокус в одном материале собрал все главные новости за 24 августа.

День Независимости Украины

Сегодня в Украине отмечают 31 год с момента восстановления независимости. Российские оккупанты продолжали обстреливать страну, в городах часто объявляли воздушную тревогу. Кроме того, были сообщения и минированиях объектов.

Джонсон приехал в Киев

Премьер-министр Великобритании встретился с украинскими топ-чиновниками и прогулялся по центру Киева с Владимиром Зеленским. В День Независимости Украины Борис Джонсон объявил о новом пакете военной помощи на 54 миллионов фунтов стерлингов.

"Подарок" от США для Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден анонсировал передачу Украине крупнейшего пакета военной помощи на 2,98 млн долларов. От имени всех американцев Джо Байден поздравил Украину с Днем независимости Украины.

Потери России на войне

За шесть месяцев полномасштабной войны РФ против Украины российские Вооруженные силы потеряли техники на более чем 16 млрд долларов без учета стоимости запуска ракет. Самой дорогостоящей потерей для войск РФ стал крейсер "Москва" за $750 млн. На втором месте идет большой десантный самолет Ил-76 за $86 млн.

В Запорожской области подорвали "главу Михайловки"

В среду, 24 августа, был ликвидирован пособник российских оккупантов, так называемый глава поселка Михайловка Запорожской области Иван Сушко. Он погиб в результате подрыва автомобиля — под сиденьем его транспорта было установлено взрывное устройство.

Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН

Президент Украины во время заседания Совбеза ООН заявил, что Россия намеренно старается спровоцировать энергетическую бедность в мире, лишая граждан доступа к энергоресурсам. В ходе заседания Совбеза ООН Зеленский подчеркнул, что Кремль специально поднимает цены на энергоресурсы.

Украине предложили капитулировать перед РФ

Глава администрации президента России Дмитрий Козак в день начала полномасштабной войны с Украиной звонил главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку. Он предложил капитулировать Украине. Ермак, как пишет газета The Washington Post, обругал Козака и повесил трубку.

В Москве горел склад

На севере Москвы произошел пожар на складе. Площадь составила минимум 1500 кв. м. Как сообщают росСМИ, погиб один человек.

В Мариуполе заработал первый светофор с начала оккупации

Прокремлевские СМИ сообщили, что в Мариуполе заработал первый светофор с начала оккупации города российскими захватчиками. В доказательство, издание опубликовало видео, на котором видно, что светофор действительно работает на фоне обгорелого здания без окон.