Тривожний День незалежності, допомога від США та Джонсон у Києві: головні новини за 24 серпня

Фокус в одному матеріалі зібрав усі головні новини за минулий день і розповів, що сталося нового в Україні та світі.

В Україні на День незалежності не було спокійно, окупанти продовжували обстрілювати країну, а США анонсували нову військову допомогу українським військовим. Фокус в одному матеріалі зібрав усі головні новини за 24 серпня.

День Незалежності України

Сьогодні в Україні відзначають 31 рік із моменту відновлення незалежності. Російські окупанти продовжували обстрілювати країну, у містах часто оголошували повітряну тривогу. Крім того, були повідомлення про мінування об'єктів.

Джонсон приїхав до Києва

Прем'єр-міністр Великобританії зустрівся з українськими топчиновниками та прогулявся центром Києва з Володимиром Зеленським. У День Незалежності України Борис Джонсон оголосив новий пакет військової допомоги на 54 мільйони фунтів стерлінгів.

"Подарунок" від США для України

Президент Сполучених Штатів Джо Байден анонсував передачу Україні найбільшого пакету військової допомоги на 2,98 млн. доларів. Від імені всіх американців Джо Байден привітав Україну із Днем незалежності України.

Втрати Росії на війні

За шість місяців повномасштабної війни РФ проти України російські Збройні сили втратили техніки на понад 16 млрд доларів без урахування вартості запуску ракет. Найдорожчою втратою для військ РФ став крейсер "Москва" за $750 млн. На другому місці йде великий десантний літак Іл-76 за $86 млн.

У Запорізькій області підірвали "голову Михайлівки"

У середу, 24 серпня, було ліквідовано помічника російських окупантів, так званого голови селища Михайлівка Запорізької області Івана Сушка. Він загинув внаслідок підриву автомобіля — під сидінням його транспорту було встановлено вибуховий пристрій.

Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН

Президент України під час засідання Ради безпеки ООН заявив, що Росія навмисно намагається спровокувати енергетичну бідність у світі, позбавляючи громадян доступу до енергоресурсів. Під час засідання Ради безпеки ООН Зеленський наголосив, що Кремль спеціально піднімає ціни на енергоресурси.

Україні запропонували капітулювати перед РФ

Глава адміністрації президента Росії Дмитро Козак у день початку повномасштабної війни з Україною дзвонив до глави Офісу президента України Андрія Єрмака. Він запропонував капітулювати Україні. Єрмак, як пише газета The Washington Post, вилаяв Козака і повісив слухавку.

У Москві горів склад

На півночі Москви сталася пожежа на складі. Площа становила мінімум 1500 кв. м. Як повідомляють росЗМІ, загинула одна людина.

У Маріуполі запрацював перший світлофор з початку окупації

Прокремлівські ЗМІ повідомили, що в Маріуполі запрацював перший світлофор з початку окупації міста російськими загарбниками. На доказ видання опублікувало відео, на якому видно, що світлофор дійсно працює на тлі обгорілої будівлі без вікон.