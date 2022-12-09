Энергосберегающая система отопления: сохраняем комфорт в жилье, заботясь об экономии в условиях энергетического кризиса

Экономичное потребление энергии – насущный вопрос для всего мира. Переходя на энергоэффективное отопление, люди руководствуются соображениями экономии денежных средств, а также пытаются сохранить экологию. К несчастью, в 2022 году вопрос экономии электроэнергии наиболее остро встал перед каждым жителем Украины: из-за массовой атаки на объекты энергетики стало важно рационально подходить к потреблению электричества.

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Тепло в доме – базовая потребность человека, от которой невозможно отказаться, даже ради экономии. Но зато вполне реально значительно минимизировать расходы энергии, затрачиваемой на систему отопления. Главное – обратиться к надежной компании, которая производит монтаж отопления в Киеве с учетом современных технологий.

Как функционирует энергосберегающее отопление частного дома

На самом деле, эффективность будущей системы отопления определяется еще на этапе строительства жилья. Если речь идет о частном доме, то его конструктив владелец может контролировать самостоятельно. Главная задача – проследить, чтобы проект подразумевал энергоэффективный дом. Детали, которые придется обязательно учесть:

конструкция стен;

количество и размеры стеклопакетов;

теплоизоляция фундамента и кровли.

Энергоэффективный дом или квартира не должны быстро нагреваться и охлаждаться. Параметры квартиры изменить будет намного сложнее

Как минимизировать теплопотери дома

Минимальные теплопотери грозят дому, построенному из кирпича. Хуже всего дела обстоят у зданий из дерева – этот материал совсем не умеет аккумулировать энергию. Впрочем, материал вашего жилья может быть любым, ведь главное – добиться правильных показателей термического сопротивления.

Обратите внимание, что постоянное открытие окон для проветривания создаст на 30% больше нагрузки для любой системы отопления, поэтому от такого способа вентиляции помещения придется отказаться. А как обеспечить воздухообмен? К счастью, сегодня существуют энергоэффективные системы вентиляции. В случае с простой приточной вентиляцией вам понадобятся вытяжные вентиляторы в санузел, кухню и гардеробную. Это плохое решение, поскольку вытяжные устройства выбрасывают нагретый системой отопления воздух на улицу. К счастью, существуют установки приточно-вытяжного типа. Они забирают теплый отработанный воздух с помощью воздуховодов и используют его для нагрева подаваемого потока. Этот процесс называется рекуперация, и на данный момент это самое энергоэффективное решение.

Наиболее эффективные виды энергосберегающих систем отопления частного дома

Самое эффективное устройство для отопления жилья – тепловой насос. Это устройство черпает энергию из воздуха, воды или грунта – то есть возобновляемых ресурсов. Тепло естественных источников преобразуется в тепло вашего жилья благодаря фреону.

Тепловые насосы хороши тем, что способны обеспечивать горячее водоснабжение, отопление и охлаждение – то есть сразу три функции. И это куда экономичнее, чем обеспечивать работу сразу трех систем.

Тепловые насосы должны комбинироваться с низкотемпературным отоплением. Это значит, что 100% площади дома или квартиры нужно будет покрыть теплыми полами, которые тоже являются энергоэффективным решением.

Среди газовых котлов наиболее экономными оказались котлы конденсационного типа. Поэтому, если у вас уже настроена система газового отопления с использованием альтернативного варианта, лучше произвести замену на более энергоэффективное решение.

Возможно ли эффективное отопление в условиях отсутствия газа и электрики

Отопление без газа и электрики организуется разве что на базе твердотопливного котла. К сожалению, такое решение нельзя назвать эффективным – оно требует довольного много твердого топлива, обладает низким КПД, да и попросту опасно. Однако в случае отключения подачи газа и электроэнергии твердотопливный котел позволит получать тепло, что довольно актуально в современных реалиях.