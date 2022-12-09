Енергозберігальна система опалення: зберігаємо комфорт у житлі, дбаючи про економію в умовах енергетичної кризи

Економічне споживання енергії — питання для всього світу. Переходячи на енергоефективне опалення люди керуються міркуваннями економії коштів, а також намагаються зберегти екологію. На жаль, у 2022 році питання економії електроенергії найбільш гостро постало перед кожним мешканцем України: через масову атаку на об'єкти енергетики стало важливо раціонально підходити до споживання електрики.

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Тепло в будинку — базова потреба людини, від якої неможливо відмовитись, навіть заради економії. Але цілком реально значно мінімізувати витрати енергії, що витрачається на систему опалення. Головне — звернутися до надійної компанії, яка здійснює монтаж опалення в Києві з урахуванням сучасних технологій.

Як функціонує енергозберігальне опалення приватного будинку

Насправді ефективність майбутньої системи опалення визначається ще на етапі будівництва житла. Якщо йдеться про приватний будинок, його конструктив власник може контролювати самостійно. Головне завдання — простежити, щоб проєкт мав на меті енергоефективний будинок. Деталі, які доведеться обов'язково врахувати:

конструкція стін;

кількість та розміри склопакетів;

теплоізоляція фундаменту та покрівлі.

Енергоефективний будинок або квартира не повинні швидко нагріватися та охолоджуватися. Параметри квартири змінити буде набагато складніше

Як мінімізувати тепловтрати будинку

Мінімальні тепловтрати загрожують будинку, збудованому з цегли. Найгірші справи у будівель з дерева — цей матеріал зовсім не вміє акумулювати енергію. Втім, матеріал вашого житла може бути будь-яким, адже головне — досягти правильних показників термічного опору.

Зауважте, що постійне відкриття вікон для провітрювання створить на 30% більше навантаження для будь-якої системи опалення, тому від такого способу вентиляції приміщення доведеться відмовитися. А як забезпечити повітрообмін? На щастя, сьогодні є енергоефективні системи вентиляції. У разі простої припливної вентиляції вам знадобляться витяжні вентилятори в санвузол, кухню і вбиральню. Це погане рішення, оскільки витяжні пристрої викидають нагріте системою опалення повітря навулицю. На щастя, існують установки припливно-витяжного типу. Вони забирають тепле відпрацьоване повітря за допомогою повітроводів і використовують його для нагріву потоку, що подається. Цей процес називається рекуперація, і наразі це енергоефективне рішення.

Найбільш ефективні види енергозберігальних систем опалення приватного будинку

Найефективніший пристрій для опалення житла — тепловий насос. Цей пристрій черпає енергію з повітря, води чи ґрунту — тобто відновлюваних ресурсів. Тепло природних джерел перетворюється на тепло вашого житла завдяки фреону.

Теплові насоси хороші тим, що здатні забезпечувати гаряче водопостачання, опалення та охолодження — тобто відразу три функції. І це набагато економічніше, ніж забезпечувати роботу одразу трьох систем.

Теплові насоси повинні поєднуватися з низькотемпературним опаленням. Це означає, що 100% площі будинку чи квартири потрібно буде покрити теплою підлогою, яка теж є енергоефективним рішенням.

Серед газових котлів найбільш ощадливими виявилися котли конденсаційного типу. Тому, якщо у вас вже налаштована система газового опалення з використанням альтернативного варіанту, краще зробити заміну на більш енергоефективне рішення.

Чи можливе ефективне опалення в умовах відсутності газу й електрики

Опалення без газу й електрики організується хіба що на базі твердопаливного казана. На жаль, таке рішення не можна назвати ефективним — воно вимагає досить багато твердого палива, має низький ККД, та й просто небезпечне. Однак у разі відключення подавання газу й електроенергії твердопаливний котел дозволить отримувати тепло, що є досить актуальним у сучасних реаліях.