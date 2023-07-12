Зарабатывай с самым надежным на рынке депозитом 20% годовых в гривне

Стать клиентом Индустриалбанка теперь можно онлайн. Для регистрации достаточно установить приложение Industrial24 и отправить документы через Дію.

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Надежное партнерство с электронным сервисом государственных услуг и НБУ позволяет быстро воспользоваться всеми преимуществами банка. Например, гривневым депозитом "Новая Национальная Перспектива" с доходностью на сегодняшний день 20% годовых.

Процентная ставка депозита является гибкой и привязана к депозитным сертификатам НБУ.

Срок размещения выбираете Вы.

Минимальная сумма составляет 50 тысяч гривен.

Регистрация новых клиентов в Индустриалбанке теперь занимает не больше 10 минут. Для этого требуется в приложении Дія наличие паспорта, ID-карты или заграничного.

Пошаговая инструкция:

1. Загрузить и установить мобильное приложение Industrial24 на смартфон.

2. Передать в банк копию е-паспорта через мобильное приложение Дія.

3. Подтвердить личность в Industrial24.

4. Заполнить электронную анкету-опросник.

5. Подписать в мобильном приложении Industrial24 следующие документы:

согласие на обработку персональных данных;

Анкету-опросник;

Договор об использовании простой электронной подписи для последующего заключения договоров;

6. Создать пароль и ПИН, а также применение биометрической аутентификации для последующего входа в мобильное приложение Industrial24 с использованием телефонного номера в качестве логина.

Все! Вы можете пользоваться всеми продуктами Индустриалбанка. Открыть текущий или депозитный счет, заказать пластиковую карту, делать переводы, оплачивать коммунальные услуги, осуществлять обмен валюты и многое другое!

Больше подробностей и другой полезной информации на сайте Индустриалбанка.