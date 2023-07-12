Заробляй з найнадійнішим на ринку депозитом 20% річних у гривні

Стати клієнтом Індустріалбанку тепер можна онлайн. Для реєстрації достатньо встановити застосунок Industrial24 та надіслати документи через Дію.

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Надійне партнерство з електронним сервісом державних послуг та НБУ дозволяє швидко скористатися всіма перевагами банку. Наприклад, гривневим депозитом "Нова Національна Перспектива" із прибутковістю на сьогодні 20% річних.

Процентна ставка депозиту є гнучкою і прив'язана до депозитних сертифікатів НБУ.

Термін розміщення обираєте Ви.

Мінімальна сума становить 50 тисяч гривень.

Реєстрація нових клієнтів в Індустріалбанку тепер займає не більше 10 хвилин. Для цього потрібно у застосунку Дія мати паспорт, ID-картку або закордонний.

Покрокова інструкція:

1. Завантажити та встановити мобільний застосунок Industrial24 на смартфон.

2. Передати до банку копію е-паспорту через мобільний застосунок Дія.

3. Підтвердити особу в Industrial24.

4. Заповнити електронну анкету-опитувальник.

5. Підписати в мобільному застосунку Industrial24 наступні документи:

Згоду на обробку персональних даних;

Анкету-опитувальник;

Договір про використання простого електронного підпису для подальшого укладання договорів;

6. Створити пароль та ПІН, а також застосування біометричної автентифікації для подальшого входу в мобільний застосунок Industrial24 з використанням номера телефону в якості логіну.

Все! Можете користуватись всіма продуктами Індустріалбанку. Відкрити поточний або депозитний рахунок, замовити пластикову карту, робити перекази, сплачувати комунальні послуги, здійснювати обмін валюти та багато іншого!

Більше подробиць та іншої корисної інформації на сайті Індустріалбанку.