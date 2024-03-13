Арест счетов крупнейшего онлайн-казино Украины может привести к риску неуплаты налогов, — СМИ

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Арест счетов онлайн-казино Cosmolot, инициированный правоохранителями, привел к риску неуплаты им 435 млн грн налогов за четвертый квартал 2023 года. Как говорится в заявлении Cosmolot, также есть риск начисления пени и штрафов с 12 марта, передает NV.

В Cosmolot отметили, что онлайн-казино должно уплатить 1 млрд грн налогов за четвертый квартал 2023 года до 11 марта 2024 года и платило по 100 млн грн ежедневно с гривневых счетов.

"Однако гривни не хватает для выплаты всей суммы. Ситуацию могли бы спасти остатки на валютных счетах, но банки отказывают конвертировать валюту для уплаты налога из-за ареста счетов правоохранителями", — утверждает компания.

Cosmolot напомнил, что Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Госфинмониторинг добились, что за один день, 1 февраля, было принято постановление следователя, прокурора и определение суда об аресте счетов, а рассмотрение поданной 5 февраля апелляционной жалобы начнется только 27 марта. В то же время представители компании отмечают, что по закону апелляция должна быть рассмотрена в течение трех дней.

Компания отметила, что в прошлом году перечислила в госбюджет более 2,4 млрд грн, что, по ее оценкам, составляет почти 25% от всех поступлений игорной сферы.

Cosmolot называет безосновательными обвинения БЭБ в якобы уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налога, оспаривает эти действия и в досудебном порядке, и обратившись в суд с требованием снять арест на 700 млн грн на счетах компании. Представители компании расценивают такие действия, как давление на бизнес со стороны правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что БЭБ 5 февраля 2024 года сообщило о подозрении одному из крупнейших лицензиатов азартных игр в интернете, не уточнив официально его названия, в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов.

7 февраля 2024 года стало известно о том, что Бюро экономической безопасности в Украине арестовало 700 млн грн на счетах одного из крупнейших лицензиатов азартных игр в Украине.