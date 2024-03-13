Арешт рахунків найбільшого онлайн-казино України може призвести до ризику несплати податків, — ЗМІ

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Арешт рахунків онлайн-казино Cosmolot, ініційований правоохоронцями, призвів до ризику несплати ним 435 млн грн податків за четвертий квартал 2023 року. Як ідеться в заяві Cosmolot, також є ризик нарахування пені та штрафів із 12 березня, передає NV.

В Cosmolot зазначили, що онлайн-казино має сплатити 1 млрд грн податків за четвертий квартал 2023 року до 11 березня 2024 року і сплачувало по 100 млн грн щодня з гривневих рахунків.

"Однак гривні не вистачає для виплати всієї суми. Ситуацію могли б врятувати залишки на валютних рахунках, але банки відмовляють конвертувати валюту для сплати податку через арешт рахунків правоохоронцями", — стверджує компанія.

Cosmolot нагадав, що Бюро економічної безпеки (БЕБ) і Держфінмоніторинг домоглися, що за один день, 1 лютого, було ухвалено постанову слідчого, прокурора та ухвалу суду про арешт рахунків, а розгляд поданої 5 лютого апеляційної скарги розпочнеться лише 27 березня. Водночас представники компанії зазначають, що за законом апеляція мала бути розглянута впродовж трьох днів.

Компанія зазначила, що минулого року перерахувала до держбюджету понад 2,4 млрд грн, що, за її оцінками, становить майже 25% від усіх надходжень гральної сфери.

Cosmolot називає безпідставними звинувачення БЕБ у нібито ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податку, оскаржує ці дії і в досудовому порядку, і звернувшись до суду з вимогою зняти арешт на 700 млн грн на рахунках компанії. Представники компанії розцінюють такі дії як тиск на бізнес з боку правоохоронних органів.

Раніше повідомлялося, що БЕБ 5 лютого 2024 року повідомило про підозру одному з найбільших ліцензіатів азартних ігор в інтернеті, не уточнивши офіційно його назви, в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків.

7 лютого 2024 року стало відомо про те, що Бюро економічної безпеки в Україні заарештувало 700 млн грн на рахунках одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор в Україні.