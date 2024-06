Кому-то важно убрать из НАБУ Гизо Углаву, который является своим для западных партнеров – эксперт

Related video

Активисты-антикоррупционеры, воспользовавшись скандалом вокруг возможной утечки информации из НАБУ, без всякой доказательной базы успели назначить главным виновным за "слив" одного из основателей Бюро, первого заместителя директора Гизо Углаву, считает эксперт Валерий Клочок.

Между тем, пишет руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, Углава в деле вообще не фигурирует, он всего лишь по собственному желанию отстранился от исполнения обязанностей на время служебного расследования из-за "возможного конфликта интересов".

Медиашумом вокруг слива, созданного "активистами", уверен Клочок, кто-то намеренно руководит, чтобы подорвать доверие к антикоррупционным органам накануне независимого аудита НАБУ, который запланирован на сентябрь. А Углаву для достижения этой цели "назначили" виновным, поскольку он является знаковой фигурой в НАБУ.

"Гизо Углава – человек, которого в профессиональных кругах называют одним из отцов-основателей НАБУ. Его назначение прошло под полным контролем западных партнеров. И сейчас он является последним носителем институциональной памяти того Национального антикоррупционного бюро, которое было создано под контролем международных партнеров в 2015 году", — напомнил эксперт.

Он не исключает, что кому-то очень важно убрать из Бюро человека, который для партнеров считается своим: "План, очевидно, может быть таким: создать искусственный конфликт между САП и НАБУ, дополнить его серией сливов для блогеров и раскачать ситуацию через медиаполе, перессорить всех между собой, сломать эффективность антикоррупционных органов".

Клочок также напомнил, с чего начался скандал: "22 мая САП вместе Нацполицией провели обыск у одного из детективов НАБУ. В САП объяснили, что продолжается расследование по делу об утечке информации в НАБУ в рамках одного из уголовных производств, а полицию привлекли, потому что НАБУ якобы не хватает собственных сил. НАБУ заявило, что самостоятельно справится с расследованием и мягко намекнуло САП не вмешиваться".

Ни НАБУ, ни САП при этом никаких фактов или фамилий не называли. Но активисты-антикоррупционеры, не имея никакой доказательной базы, "назначили" главным "кротом" НАБУ Гизо Углаву.

Информационный шум, поднявшийся на фоне скандала о возможной утечке информации из НАБУ, нужно прекращать, уверен эксперт. Иначе "у партнеров теперь могут возникнуть вопросы к Украине: what the hell is going on?ʼ