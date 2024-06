Комусь важливо прибрати з НАБУ Гізо Углаву, який є своїм для західних партнерів – експерт

Related video

Активісти-антикорупціонери, скориставшись скандалом навколо можливого витоку інформації з НАБУ, без жодної доказової бази встигли призначити головним винним у витоку одного із засновників Бюро, першого заступника директора Гізо Углаву, вважає експерт Валерій Клочок.

Між тим, пише керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, Углава у справі взагалі не фігурує, він лише за власним бажанням усунувся від виконання обов’язків на час службового розслідування через "можливий конфлікт інтересів".

Медіашумом навколо зливу, який спричинили "активісти", упевнений Клочок, хтось навмисно керує, щоб підірвати довіру до антикорупційних органів напередодні незалежного аудиту НАБУ, який запланований на вересень. А Углаву для досягнення цієї мети "призначили" винним, оскільки він є знаковою фігурою у НАБУ.

"Гізо Углава – людина, яку у професійних колах називають одним із батьків-засновників НАБУ. Його призначення відбулось під повним контролем західних партнерів. І станом на зараз він є останнім носієм інституційної пам’яті того Національного антикорупційного бюро, яке було створене під контролем міжнародних партнерів у 2015 році", — нагадав експерт.

Він не виключає, що комусь дуже важливо прибрати з Бюро людину, яка для партнерів вважається своєю: "План, очевидно, може бути таким: створити штучний конфлікт між САП і НАБУ, доповнити його серією зливів для блогерів і розбурхати ситуацію через медіаполе, пересварити усіх між собою, зламати ефективність антикорупційних органів".

Клочок також нагадав, з чого розпочався скандал: "22 травня САП разом Нацполіцією провели обшук в одного з детективів НАБУ. У САП пояснили, що триває розслідування у справі про витік інформації в НАБУ в межах одного з кримінальних проваджень, а поліцію залучили, бо НАБУ нібито бракує власних сил. НАБУ заявило, що самостійно впорається з розслідуванням і м'яко натякнуло САП не втручатися".

Ані НАБУ, ані САП при цьому жодних фактів чи прізвищ не називали. Але натомість активісти-антикорупціонери, не маючи доказової бази, "призначили" головним "кротом" НАБУ Гізо Углаву.

Інформаційний шум, який розгорнувся на тлі скандалу про можливий витік інформації з НАБУ, треба припиняти, упевнений експерт. Бо в іншому випадку "у партнерів тепер можуть виникнути питання до України: what the hell is going on?ʼ