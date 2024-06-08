Раньше запланированного: в Украине после ремонта запустили энергоблок мощностью 1000 МВт

К энергосети присоединили энергоблок, который находился на регламентных работах. Он обеспечит надежное производство электроэнергии для потребителей.

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Вчера вечером, 7 июня, после планово-предупредительного ремонта к энергосети успешно присоединен энергоблок одной из атомных станции. Об этом сообщили в "Энергоатоме".

Как отмечается, все необходимые работы, в частности, по выгрузке отработанного ядерного топлива и загрузке свежего, завершены на 10 дней раньше запланированного срока. Сейчас продолжается набор мощности.

По словам руководителя АО "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, планово-предупредительные ремонты являются ключевыми для подготовки энергоблоков к эффективной работе в течение следующего отопительного сезона.

Дополнительные 1000 МВт мощности, уверяет он, значительно усилят энергетическую систему и обеспечат надежное производство электроэнергии для всех потребителей.

В сообщении подчеркивается, что это уже третий энергоблок-тысячник, на котором проведен планово-предупредительный ремонт.

Напомним, 6 июня в Минэнерго заявили, что ситуация с электричеством в Украине гораздо сложнее, чем была в 2022 и 2023 годах. Российские атаки сосредоточены на маневровых мощностях, но "цель врага — полный блэкаут", поэтому нужно готовиться к непростой зиме.

Первый заместитель главы Минэнерго Юрий Власенко заявил, что с 8 июня в Украине заработает новый порядок отключений света. По его словам, это позволит увеличить количество "запитанных" часов в домах украинцев.