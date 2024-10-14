Анастасия Юн: молодой ученый, эксперт в области психологии и прикладного анализа поведения

Интервью с молодым ученым, психологом, сертифицированным поведенческим аналитиком.

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Сегодня мы поговорим с Анастасией Юн, Ph.D., PLP, BCBA-D, LABA, NCSP — молодым ученым, специалистом в области психологии и прикладного анализа поведения, чья многогранная карьера и обширный опыт охватывают множество аспектов психологической помощи и научных исследований. Важно отметить значимость и продолжать говорить о молодых ученых, таких как Анастасия, которые представляют Кыргызстан на международной арене и вносят значительный вклад в развитие страны. Ее работа не только улучшает качество жизни детей и семей в Кыргызстане в сферах образования и психического здоровья, но и повышает престиж страны в глазах мирового научного сообщества.

Профессиональная деятельность

Вопрос: Анастасия, расскажите о вашей текущей работе и обязанностях в Детской больнице Небраски.

Ответ: В настоящее время я работаю психологом на постдокторской программе в Детской больнице Небраски, где мои обязанности включают проведение индивидуальной и семейной психотерапии для пациентов различных возрастов, диагностику и оценку развития детей, внедрение терапии взаимодействия родителей и детей (PCIT), разработку планов терапии и составление психологических отчетов. Также я провожу тренинги для родителей и активно сотрудничаю с учителями, юристами, членами семей и другими специалистами, работая в многопрофильных командах. Мы стремимся к созданию интегрированных подходов к терапии и поддержке наших пациентов, что позволяет нам более эффективно справляться с различными клиническими случаями.

В Детской больнице Небраски я занимаюсь не только индивидуальной терапией, но и активно участвую в групповой работе, проводя тренинги и семинары для родителей и специалистов. Моя работа включает в себя разработку программ обучения и поддержки, направленных на улучшение эмоционального и психологического состояния детей, а также на обучение родителей и специалистов методам взаимодействия с детьми. Я также занимаюсь научными исследованиями, направленными на улучшение качества предоставляемых услуг и разработку новых методик лечения и поддержки.

Наша больница известна своими передовыми методами и высокими стандартами в области детской психологии. Мы стремимся внедрять новейшие научные разработки и подходы, чтобы обеспечить нашим пациентам наилучшее лечение и поддержку. В своей работе я использую комплексный подход, включающий как традиционные, так и инновационные методы психотерапии, что позволяет нам достигать наилучших результатов в лечении и поддержке детей и их семей.

Детская больница Небраски является одним из ведущих медицинских учреждений в США, что подтверждается ее высокими позициями в национальных и региональных рейтингах. По данным U.S. News & World Report, больница входит в число лучших детских больниц страны, занимая престижные места в таких специализированных областях, как кардиология и кардиохирургия, гастроэнтерология и хирургия ЖКТ, пульмонология и легочная хирургия, а также урология.

Рейтинги U.S. News оценивают данные почти 5,000 больниц, и чтобы быть включенной в список лучших, больница должна демонстрировать выдающиеся результаты в лечении самых сложных медицинских случаев. В 2021 году Детская больница Небраски была признана лучшей в регионе и в штате, занимая 20-е место в Среднем Западе и 1-е место в Небраске. Это единственное медицинское учреждение в регионе, удостоенное такой чести за специализированную педиатрическую помощь.

Вопрос: Вы также участвовали в разных волонтерских проектах. Расскажите, пожалуйста, об этом опыте.

Ответ: Да, я принимала участие в проектах психологической поддержки для Украины, таких как израильский проект, а также в организациях TellMe и Vartozhyty. В рамках этих проектов я оказывала бесплатную психологическую помощь украинцам всех возрастов в условиях военного конфликта, консультировала клиентов и сотрудничала с другими специалистами в области психического здоровья. Этот опыт позволил мне приобрести важные навыки в области кризисного консультирования и поддержки в экстремальных условиях. Работая в условиях кризиса, я научилась быстро принимать решения и находить подход к каждому клиенту, что позволило мне эффективно оказывать помощь даже в самых сложных ситуациях. Этот опыт позволил мне не только расширить свои профессиональные навыки, но и внести значительный вклад в развитие системы психологической поддержки в условиях кризиса.

В условиях военного конфликта и других кризисных ситуаций психологическая поддержка играет критическую роль в помощи людям справляться с переживаниями и стрессом. Я горжусь тем, что могу внести свой вклад в оказание этой помощи, работая с командами профессионалов и волонтеров, которые стремятся помочь людям справиться с трудностями и восстановить свое психическое здоровье.

Вопрос: Вы работали с организацией "Рука в руке" в Кыргызстане. Можете рассказать об этом проекте?

Ответ: В 2015-2017 годах я работала с организацией "Рука в руке" — общественным объединением родителей детей с аутизмом. В рамках проекта "Открытый мир" я была школьным психологом и тьютором по прикладному анализу поведения (ABA), участвуя в первом ресурсном классе для детей с аутизмом в Кыргызстане. Этот проект, реализованный в сотрудничестве с отделом образования мэрии Бишкека, был направлен на доказательство того, что дети с аутизмом могут учиться. Мы предоставляли образовательные возможности для 10-15 детей, которые ранее не имели доступа к школам.

В своей роли психолога я оказывала психологическую и образовательную поддержку этим детям, проводила оценки, разрабатывала образовательные материалы и консультировала учителей, демонстрируя различные методы взаимодействия с детьми. Я также помогала проводить уроки, показывая, как мотивировать детей и помогать им в обучении. В процессе работы мы столкнулись с множеством вызовов, но каждый из них стал для нас стимулом к дальнейшему развитию и улучшению наших методов.

Как тьютор, я помогала детям сосредотачиваться и выполнять задания, обучала родителей методам ABA и контролировала выполнение детьми их задач, что позволяло учителям сосредотачиваться на преподавании. Благодаря моей поддержке шестнадцать родителей получили услуги ABA, что позволило им эффективно управлять поведением своих детей в повседневной жизни. Проект "Открытый мир" продемонстрировал, что дети с аутизмом могут учиться и заслуживают включения в образовательный процесс, что привело к системным изменениям в политике инклюзивного образования в Кыргызстане.

Моя работа в Рука в руке также включала разработку и внедрение индивидуализированных образовательных планов, что позволило учитывать потребности каждого ребенка. Мы работали над созданием инклюзивной образовательной среды, где каждый ребенок мог бы чувствовать себя комфортно и уверенно. Наши усилия были направлены на то, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность для полноценного развития и социализации, несмотря на его особенности.

В настоящее время Рука в руке предоставляет разнообразные услуги, включая ABA терапию подросткам с аутизмом и является единственным учреждением в стране, которое оказывает такие услуги этой возрастной группе на том уровне, на котором они это делают, помогая им освоить профессиональные навыки. Я рада, что внесла свой вклад в развитие отрасли по прикладному анализу поведения в Крыгызстане в рамках такого важного проекта как "Открытый мир". Теперь еще больше и наглядно видно, что стремление обеспечить каждому ребенку возможность для полноценного развития и социализации может быть реальность..

Научная деятельность

Вопрос: Ваш вклад в научные исследования также весьма значителен. Расскажите, пожалуйста, о ваших публикациях и исследованиях.

Ответ: Я активно участвую в научных конференциях, исследованиях и публикациях, внося значительный вклад в развитие своей области. Мои исследования охватывают широкий спектр тем, включая социально-эмоциональное обучение, адаптацию студентов из Центральной и Южной Азии к высшему образованию, системное вовлечение семей в образовательные процессы и использование диалогического чтения и смешанных реальностей для поддержки социально-эмоционального обучения у детей младшего возраста.

Мои статьи были опубликованы в таких авторитетных журналах, как "Educational Psychology", "Journal of Educational and Psychological Consultation", "Contemporary School Psychology" и "Current Psychology". Эти журналы имеют высокий рейтинг и признаны в научном сообществе за свои строгие стандарты и вклад в развитие психологии и образования. Например, журнал "Educational Psychology" известен своими исследованиями в области образовательной психологии и имеет высокий импакт-фактор, что делает его публикации значимыми и влиятельными.

В настоящее время мы с коллегой проводим исследование, посвященное резилентности семей с детьми с ограниченными возможностями, а также текущему состоянию социально-эмоциональных навыков этих детей. Все семьи — из Украины. Актуальность темы обусловлена острой нехваткой специалистов по прикладному анализу поведения, которые обучены по современным травмо-информированным программам, учитывающим текущие реалии и трансгенерационные травмы. Мы уже представили наши первичные данные на конференции, организованной Human Rights Vector, которая прошла 17–18 февраля 2023 года в Украине. Также мы работаем над созданием травмо-информированного курса по прикладному анализу поведения, который поможет подготовить специалистов, соответствующих современным требованиям, основанным на новейших научных исследованиях и практиках.

Докторская диссертация

Вопрос: Анастасия, расскажите о вашей докторской диссертации и ее значимости для системы образования в Кыргызстане.

Ответ: Моя докторская диссертация была посвящена внедрению программы социально-эмоционального обучения "Tuning In To Kids" (TIK) в школах Кыргызстана. Это большой научный труд, которым я хотела сделать свой собственный вклад в развитие образовательной и психологической отрасль страны. В ходе моего диссертационного исследования, проведенного с августа 2022 по февраль 2023 года, я обучала и сопровождала учителей в инетрировании навыков по развитию эмоционального интеллекста среди детей. Вся работа была направлена на помощь учителям начальной школы и учащимся в улучшении межличностных навыков, повышении учебной вовлеченности и сокращении деструктивного поведения в классах.

Вопрос: Почему вы решили внедрить программу TIK в Кыргызстане?

Ответ: Я решила реализовать эту интервенцию, поскольку в школах Кыргызстана наблюдаются высокие уровни школьного насилия и низкая академическая успеваемость. Согласно отчету ЮНИСЕФ 2012 года, 83% учащихся заявили, что они стали свидетелями или пережили случаи насилия в школе. Кроме того, по данным исследования PISA, проведенного OECD в 2010 году, школьники Кыргызстана показали самые низкие результаты в чтении, математике и науках среди 59 стран-участниц.

Учитывая тот факт что многочисленные исследования показали, что программы социально-эмоционального обучения (SEL) положительно влияют на социально-эмоциональные навыки, академические достижения и уровень насилия в школах, я подумала, что это именно то, что я могу охватить в рамках своего диссертационного исследования. Исследования показывают, что внедрение программ SEL помогает снизить уровень насилия, улучшить академические показатели и повысить социально-эмоциональные навыки учащихся. Эти данные подтверждают, что программы SEL являются эффективным инструментом для улучшения образовательной среды, что и стало одной из причин, почему я выбрала программу TIK для исследования в Кыргызстане.

Вопрос: Какие результаты вы получили в ходе вашего исследования?

Ответ: Программа TIK была внедрена в частных школах Кыргызстана, где четыре учителя начальных классов предоставляли услуги 45 ученикам. Эта программа получила высокую оценку со стороны международных экспертов. Исследования, доказывающие ее значимость и показывающие положительные результаты данной программы в области психического здоровья детей публикуются с 2004 года. Важно отметить, что программа TIK была адаптирована к культурным и языковым особенностям Кыргызстана, что позволило учителям и ученикам легко освоить и применить ее на практике.

Результаты показали значительные улучшения в внимательности, терпении, академическом интересе и просоциальном поведении учеников. Учителя сообщили о позитивных изменениях в климате класса и вовлеченности учеников. Мое исследование привлекло внимание других ученых, которые тоже занимаются изучением влияния социально-эмоционального развитие на благополучие людей и меня стали приглашать в совместные научные проекты, над которыми мы сейчас работаем.

Программа TIK позволила учителям улучшить процесс управления классом и уменьшить количество деструктивного поведения. Они стали меньше тратить времени на организационные вопросы и установления порядка. Это позволило всем участникам уделять больше времени обучению. Исследование было проведено в четырех начальных школах, и результаты показали, что внедрение программы помогло повысить социально-эмоциональные навыки учеников, уменьшить количество конфликтов и улучшить общий климат в классах. Учителя отметили, что дети стали более внимательными, терпеливыми, заинтересованными в учебе, стали лучше регулировать свои эмоции, а также стали проявлять больше заботы по отношению к друг другу и учителям.

Вопрос: Каковы общие выводы вашего исследования?

Ответ: Программа TIK получила признание со стороны учителей как успешная модель социально-эмоционального обучения, и ее внедрение способствовало улучшению образовательного процесса и качества жизни учеников. Мое исследование показало, что программы социально-эмоционального обучения могут быть эффективно применены в различных культурных и языковых контекстах, а именно в Кыргызстане. Эти результаты подчеркивают важность продолжения работы в этом направлении и расширения внедрения таких программ в другие школы и регионы.

Научные конференции

Вопрос: Ваши достижения также включают участие в международных научных конференциях. Можете рассказать об этом?

Ответ: Я активно участвую в международных научных конференциях, представляя свои исследования и делясь опытом с коллегами. Среди моих выступлений можно отметить презентации на конференциях Международной ассоциации школьных психологов, Национальной ассоциации школьных психологов США, Американской психологической ассоциации и других. Я очень горжусь своей студнеческой презентацией, с которй я выступила в 2015 году. Она наывазалась "Повышение эффективности терапии тревожного расстройства у детей с аутизмом: интеграция прикладного анализа поведения и недирективной игровой терапии" и была удостоена звания лучшей работы на конференции в секции когнитивных наук, организованной факультетом Свободных Искусств Санкт-Петербургского Государственного Университета.

Заключение

Анастасия Юн продолжает активно работать над развитием психологической помощи и прикладного анализа поведения, внося значительный вклад в научные исследования, образование и клиническую практику. Ее профессиональная деятельность направлена на улучшение качества жизни детей и их семей через внедрение инновационных методов и программ, основанных на передовых научных исследованиях.

Работы Анастасии, такие как исследование по реализации "Tuning In To Kids", уже принесли значительные результаты, улучшив поведение учеников и управление классами в школах Кыргызстана. Ее исследования в области социально-эмоционального обучения и прикладного анализа поведения являются важным вкладом в развитие психологии и образования в целом.

Анастасия активно сотрудничает с международными экспертами и продолжает публиковать свои исследования в престижных научных журналах, таких как "Educational Psychology" и "Journal of Educational and Psychological Consultation". Ее работа была высоко оценена на международных конференциях, и она получила несколько наград за свои достижения.

В своей карьере Анастасия стремится не только к развитию научных исследований, но и к практическому применению полученных знаний для улучшения качества жизни детей и их семей. Ее работа направлена на создание инклюзивного образовательного процесса, где каждый ребенок имеет возможность раскрыть свой потенциал и добиться успеха.