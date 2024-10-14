Анастасія Юн: молода вчена, експертка в галузі психології та прикладного аналізу поведінки

Інтерв'ю з молодим ученим, психологом, сертифікованим поведінковим аналітиком.

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Сьогодні ми поговоримо з Анастасією Юн, Ph.D., PLP, BCBA-D, LABA, NCSP — молодою науковицею, спеціалісткою у сфері психології та прикладного аналізу поведінки, чия багатогранна кар'єра та великий досвід охоплюють безліч аспектів психологічної допомоги та наукових досліджень. Важливо відзначити значущість і продовжувати говорити про молодих вчених, таких як Анастасія, які представляють Киргизстан на міжнародній арені та роблять значний внесок у розвиток країни. Її робота не тільки покращує якість життя дітей і сімей у Киргизстані у сферах освіти та психічного здоров'я, а й підвищує престиж країни в очах світової наукової спільноти.

Професійна діяльність

Запитання: Анастасіє, розкажіть про вашу поточну роботу та обов'язки в Дитячій лікарні Небраски.

Відповідь: Наразі я працюю психологом на постдокторській програмі в Дитячій лікарні Небраски, де до моїх обов'язків належать проведення індивідуальної та сімейної психотерапії для пацієнтів різного віку, діагностика й оцінка розвитку дітей, впровадження терапії взаємодії батьків і дітей (PCIT), розробка планів терапії та складання психологічних звітів. Також я проводжу тренінги для батьків і активно співпрацюю з учителями, юристами, членами сімей та іншими фахівцями, працюючи в багатопрофільних командах. Ми прагнемо до створення інтегрованих підходів до терапії та підтримки наших пацієнтів, що дає нам змогу ефективніше справлятися з різними клінічними випадками.

У Дитячій лікарні Небраски я займаюся не тільки індивідуальною терапією, а й беру активну участь у груповій роботі, проводячи тренінги та семінари для батьків і фахівців. Моя робота охоплює розробку програм навчання і підтримки, спрямованих на поліпшення емоційного і психологічного стану дітей, а також на навчання батьків і фахівців методам взаємодії з дітьми. Я також займаюся науковими дослідженнями, спрямованими на поліпшення якості послуг, що надаються, і розробку нових методик лікування і підтримки.

Наша лікарня відома своїми передовими методами і високими стандартами в галузі дитячої психології. Ми прагнемо впроваджувати новітні наукові розробки та підходи, щоб забезпечити нашим пацієнтам найкраще лікування і підтримку. У своїй роботі я використовую комплексний підхід, що охоплює як традиційні, так і інноваційні методи психотерапії, що дає нам змогу досягати найкращих результатів у лікуванні та підтримці дітей та їхніх сімей.

Дитяча лікарня Небраски є одним із провідних медичних закладів у США, що підтверджується її високими позиціями в національних і регіональних рейтингах. За даними U.S. News & World Report, лікарня входить до числа найкращих дитячих лікарень країни, посідаючи престижні місця в таких спеціалізованих галузях, як кардіологія та кардіохірургія, гастроентерологія та хірургія шлунково-кишкового тракту, пульмонологія та легенева хірургія, а також урологія.

Рейтинги U.S. News оцінюють дані майже 5,000 лікарень, і щоб бути занесеною до списку найкращих, лікарня повинна демонструвати видатні результати в лікуванні найскладніших медичних випадків. У 2021 році Дитячу лікарню Небраски визнали найкращою в регіоні та в штаті, посідаючи 20-те місце на Середньому Заході та 1-ше місце в Небрасці. Це єдиний медичний заклад у регіоні, удостоєний такої честі за спеціалізовану педіатричну допомогу.

Запитання: Ви також брали участь у різних волонтерських проєктах. Розкажіть, будь ласка, про цей досвід.

Відповідь: Так, я брала участь у проєктах психологічної підтримки для України, таких як ізраїльський проєкт, а також в організаціях TellMe і Vartozhyty. У межах цих проєктів я надавала безоплатну психологічну допомогу українцям різного віку в умовах воєнного конфлікту, консультувала клієнтів і співпрацювала з іншими фахівцями в галузі психічного здоров'я. Цей досвід дозволив мені набути важливих навичок у сфері кризового консультування та підтримки в екстремальних умовах. Працюючи в умовах кризи, я навчилася швидко ухвалювати рішення і знаходити підхід до кожного клієнта, що дало мені змогу ефективно надавати допомогу навіть у найскладніших ситуаціях. Цей досвід дозволив мені не тільки розширити свої професійні навички, а й зробити значний внесок у розвиток системи психологічної підтримки в умовах кризи.

В умовах військового конфлікту та інших кризових ситуацій психологічна підтримка відіграє критичну роль у допомозі людям впоратися з переживаннями і стресом. Я пишаюся тим, що можу зробити свій внесок у надання цієї допомоги, працюючи з командами професіоналів і волонтерів, які прагнуть допомогти людям впоратися з труднощами і відновити своє психічне здоров'я.

Запитання: Ви працювали з організацією "Рука в руці" в Киргизстані. Можете розповісти про цей проект?

Відповідь: У 2015-2017 роках я працювала з організацією "Рука в руці" — громадським об'єднанням батьків дітей з аутизмом. У рамках проєкту "Відкритий світ" я була шкільним психологом і тьютором із прикладного аналізу поведінки (ABA), беручи участь у першому ресурсному класі для дітей з аутизмом у Киргизстані. Цей проєкт, реалізований у співпраці з відділом освіти мерії Бішкека, був спрямований на доказ того, що діти з аутизмом можуть навчатися. Ми надавали освітні можливості для 10-15 дітей, які раніше не мали доступу до шкіл.

У своїй ролі психолога я надавала психологічну та освітню підтримку цим дітям, проводила оцінки, розробляла освітні матеріали та консультувала вчителів, демонструючи різні методи взаємодії з дітьми. Я також допомагала проводити уроки, показуючи, як мотивувати дітей і допомагати їм у навчанні. У процесі роботи ми зіштовхнулися з безліччю викликів, але кожен з них став для нас стимулом до подальшого розвитку та покращення наших методів.

Як тьюторка, я допомагала дітям зосереджуватися та виконувати завдання, навчала батьків методів ABA та контролювала виконання дітьми їхніх завдань, що давало змогу вчителям зосереджуватися на викладанні. Завдяки моїй підтримці шістнадцять батьків отримали послуги ABA, що дало їм змогу ефективно керувати поведінкою своїх дітей у повсякденному житті. Проєкт "Відкритий світ" продемонстрував, що діти з аутизмом можуть навчатися і заслуговують на включення в освітній процес, що призвело до системних змін у політиці інклюзивної освіти в Киргизстані.

Моя робота в Рука в руці також включала розробку та впровадження індивідуалізованих освітніх планів, що дало змогу враховувати потреби кожної дитини. Ми працювали над створенням інклюзивного освітнього середовища, де кожна дитина могла б почуватися комфортно та впевнено. Наші зусилля були спрямовані на те, щоб забезпечити кожній дитині можливість для повноцінного розвитку та соціалізації, незважаючи на її особливості.

Наразі Рука в руці надає різноманітні послуги, включно з ABA терапією підліткам з аутизмом, і є єдиною установою в країні, що надає такі послуги цій віковій групі на тому рівні, на якому вони це роблять, допомагаючи їм опанувати професійні навички. Я рада, що зробила свій внесок у розвиток галузі з прикладного аналізу поведінки в Кригизстані в рамках такого важливого проєкту як "Відкритий світ". Тепер ще більше і наочно видно, що прагнення забезпечити кожній дитині можливість для повноцінного розвитку і соціалізації може бути реальність.

Наукова діяльність

Запитання: Ваш внесок у наукові дослідження також досить значний. Розкажіть, будь ласка, про ваші публікації та дослідження.

Відповідь: Я беру активну участь у наукових конференціях, дослідженнях і публікаціях, роблячи значний внесок у розвиток своєї галузі. Мої дослідження охоплюють широкий спектр тем, включно із соціально-емоційним навчанням, адаптацією студентів із Центральної та Південної Азії до вищої освіти, системним залученням родин до освітніх процесів і використанням діалогічного читання та змішаних реальностей для підтримки соціально-емоційного навчання в дітей молодшого віку.

Мої статті були опубліковані в таких авторитетних журналах, як "Educational Psychology", "Journal of Educational and Psychological Consultation", "Contemporary School Psychology" і "Current Psychology". Ці журнали мають високий рейтинг і визнані в науковій спільноті за свої суворі стандарти та внесок у розвиток психології та освіти. Наприклад, журнал "Educational Psychology" відомий своїми дослідженнями в галузі освітньої психології та має високий імпакт-фактор, що робить його публікації значущими та впливовими.

Наразі ми з колегою проводимо дослідження, присвячене резилентності сімей з дітьми з обмеженими можливостями, а також поточному стану соціально-емоційних навичок цих дітей. Усі сім'ї — з України. Актуальність теми зумовлена гострою нестачею спеціалістів із прикладного аналізу поведінки, які навчені за сучасними травмо-інформованими програмами, що враховують поточні реалії та трансгенераційні травми. Ми вже презентували наші первинні дані на конференції, організованій Human Rights Vector, яка відбулася 17-18 лютого 2023 року в Україні. Також ми працюємо над створенням травмо-інформованого курсу з прикладного аналізу поведінки, що допоможе підготувати спеціалістів, які відповідають сучасним вимогам, що ґрунтуються на новітніх наукових дослідженнях і практиках.

Докторська дисертація

Запитання: Анастасіє, розкажіть про вашу докторську дисертацію та її значущість для системи освіти в Киргизстані.

Відповідь: Моя докторська дисертація була присвячена впровадженню програми соціально-емоційного навчання "Tuning In To Kids" (TIK) у школах Киргизстану. Це велика наукова праця, якою я хотіла зробити свій власний внесок у розвиток освітньої та психологічної галузь країни. Під час мого дисертаційного дослідження, проведеного з серпня 2022 року по лютий 2023 року, я навчала та супроводжувала вчителів у впровадженні навичок з розвитку емоційного інтелекту серед дітей. Уся робота була спрямована на допомогу вчителям початкової школи та учням у поліпшенні міжособистісних навичок, підвищенні навчальної залученості та скороченні деструктивної поведінки в класах.

Запитання: Чому ви вирішили впровадити програму TIK у Киргизстані?

Відповідь: Я вирішила реалізувати цю інтервенцію, оскільки в школах Киргизстану спостерігаються високі рівні шкільного насильства та низька академічна успішність. Згідно зі звітом ЮНІСЕФ 2012 року, 83% учнів заявили, що вони стали свідками або пережили випадки насильства в школі. Крім того, за даними дослідження PISA, проведеного OECD у 2010 році, школярі Киргизстану показали найнижчі результати в читанні, математиці та науках серед 59 країн-учасниць.

З огляду на той факт, що численні дослідження засвідчили, що програми соціально-емоційного навчання (SEL) позитивно впливають на соціально-емоційні навички, академічні досягнення та рівень насильства в школах, я подумала, що це саме те, що я можу охопити в рамках свого дисертаційного дослідження. Дослідження показують, що впровадження програм SEL допомагає знизити рівень насильства, поліпшити академічні показники та підвищити соціально-емоційні навички учнів. Ці дані підтверджують, що програми SEL є ефективним інструментом для поліпшення освітнього середовища, що і стало однією з причин, чому я обрала програму TIK для дослідження в Киргизстані.

Запитання: Які результати ви отримали під час вашого дослідження?

Відповідь: Програма TIK була впроваджена в приватних школах Киргизстану, де чотири вчителі початкових класів надавали послуги 45 учням. Ця програма отримала високу оцінку з боку міжнародних експертів. Дослідження, що доводять її значущість і показують позитивні результати цієї програми в галузі психічного здоров'я дітей, публікуються з 2004 року. Важливо відзначити, що програма TIK була адаптована до культурних і мовних особливостей Киргизстану, що дало змогу вчителям та учням легко освоїти й застосувати її на практиці.

Результати показали значні поліпшення в уважності, терпінні, академічному інтересі та просоціальній поведінці учнів. Вчителі повідомили про позитивні зміни в кліматі класу та залученості учнів. Моє дослідження привернуло увагу інших вчених, які теж займаються вивченням впливу соціально-емоційного розвитку на благополуччя людей, і мене почали запрошувати до спільних наукових проєктів, над якими ми зараз працюємо.

Програма TIK дала змогу вчителям покращити процес управління класом і зменшити кількість деструктивної поведінки. Вони стали менше витрачати часу на організаційні питання та встановлення порядку. Це дозволило всім учасникам приділяти більше часу навчанню. Дослідження було проведено в чотирьох початкових школах, і результати засвідчили, що впровадження програми допомогло підвищити соціально-емоційні навички учнів, зменшити кількість конфліктів і поліпшити загальний клімат у класах. Вчителі зазначили, що діти стали уважнішими, терплячими, зацікавленішими в навчанні, стали краще регулювати свої емоції, а також стали проявляти більше турботи стосовно одне одного та вчителів.

Запитання: Які загальні висновки вашого дослідження?

Відповідь: Програма TIK отримала визнання з боку вчителів як успішна модель соціально-емоційного навчання, і її впровадження сприяло поліпшенню освітнього процесу та якості життя учнів. Моє дослідження показало, що програми соціально-емоційного навчання можуть бути ефективно застосовані в різних культурних і мовних контекстах, а саме в Киргизстані. Ці результати підкреслюють важливість продовження роботи в цьому напрямі та розширення впровадження таких програм в інші школи та регіони.

Наукові конференції

Запитання: Ваші досягнення також включають участь у міжнародних наукових конференціях. Можете розповісти про це?

Відповідь: Я беру активну участь у міжнародних наукових конференціях, презентуючи свої дослідження та ділячись досвідом із колегами. Серед моїх виступів можна відзначити презентації на конференціях Міжнародної асоціації шкільних психологів, Національної асоціації шкільних психологів США, Американської психологічної асоціації та інших. Я дуже пишаюся своєю студнєцькою презентацією, з якою я виступила у 2015 році. Вона називалася "Підвищення ефективності терапії тривожного розладу в дітей з аутизмом: інтеграція прикладного аналізу поведінки та недирективної ігрової терапії" та була удостоєна звання найкращої роботи на конференції в секції когнітивних наук, організованої факультетом Вільних Мистецтв Санкт-Петербурзького Державного університету.

Висновки

Анастасія Юн продовжує активно працювати над розвитком психологічної допомоги та прикладного аналізу поведінки, роблячи значний внесок у наукові дослідження, освіту та клінічну практику. Її професійна діяльність спрямована на поліпшення якості життя дітей та їхніх родин через упровадження інноваційних методів і програм, заснованих на передових наукових дослідженнях.

Роботи Анастасії, як-от дослідження з реалізації "Tuning In To Kids", уже принесли значні результати, покращивши поведінку учнів та управління класами в школах Киргизстану. Її дослідження в галузі соціально-емоційного навчання та прикладного аналізу поведінки є важливим внеском у розвиток психології та освіти загалом.

Анастасія активно співпрацює з міжнародними експертами та продовжує публікувати свої дослідження в престижних наукових журналах, таких як "Educational Psychology" та "Journal of Educational and Psychological Consultation". Її робота була високо оцінена на міжнародних конференціях, і вона отримала кілька нагород за свої досягнення.

У своїй кар'єрі Анастасія прагне не тільки до розвитку наукових досліджень, а й до практичного застосування отриманих знань для поліпшення якості життя дітей та їхніх сімей. Її робота спрямована на створення інклюзивного освітнього процесу, де кожна дитина має можливість розкрити свій потенціал і досягти успіху.