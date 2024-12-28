Как эффективно продвигать нишу недвижимости через Telegram Ads. Советы для бизнеса от Netpeak и Intergal-Bud

Стоит ли сейчас планировать покупку премиум-жилья в Украине? Для многих украинцев этот вопрос пока не является приоритетным, поскольку основное внимание сосредоточено на сохранении сбережений.

Спрос на недвижимость класса комфорт, бизнес и премиум прогнозируемо будет снова расти и динамично развиваться в 2025 году. Это связано со стремлением украинцев повысить уровень комфорта и безопасности. Для одних покупка нового жилья является путем к улучшению качества жизни через переезд в современные жилые комплексы со всеми удобствами, для других — это долгосрочная инвестиция с перспективой выгодной перепродажи, даже на этапе строительства.

На этом высококонкурентном рынке важен каждый шаг, поэтому перед застройщиками возникает ключевой вопрос: какие стратегии продвижения выбрать, чтобы привлечь внимание покупателей? Рисковать и осваивать новые каналы коммуникации, или ограничиться проверенными методами? Разберем в нашем кейсе.

Определите ключевые точки роста: от целей к результатам

К нам в Netpeak обратился один из крупнейших украинских девелоперов — Intergal-Bud с амбициозной целью: исследовать и протестировать Telegram Ads как новый канал для привлечения трафика.

Для рынка недвижимости выделили такие ключевые преимущества платформы, как практически отсутствующая конкуренция на момент запуска кампании и широкие возможности для таргетинга.

Перед стартом кампании мы четко определили цели:

повысить узнаваемость бренда девелопера;

привлечь качественный трафик на вебсайт;

превратить потенциальных клиентов с высокой вероятностью конверсии в заявки на консультацию.

Такой структурированный подход позволил нашей команде сосредоточиться на ключевых показателях эффективности и разработать стратегию, направленную на выполнение поставленных целей.

Разработайте комплексную стратегию продвижения с уникальным контентом для разных сегментов аудитории и таргетингом под них

Сегодня лидирует тот, кто умеет общаться с клиентом на его языке, поэтому важно создавать персонализированный контент, который будет откликаться в разных сегментах. Наша команда разработала и внедрила комплексную пошаговую стратегию продвижения в нише недвижимости, которая демонстрирует, как достичь максимальной эффективности при продвижении через Telegram Ads.

Первым этапом стало проведение глубинного анализа целевой аудитории. Мы сегментировали ее по предпочтениям, интересам и поведенческим характеристикам в интернете. Это позволило нам создать детальные портреты потенциальных клиентов и разработать для каждого сегмента уникальные рекламные сообщения. На основе собранных данных наша команда создала 290 уникальных рекламных объявлений, адаптированных для около 50 различных каналов коммуникации, охвативших более 10 релевантных тематик. Такой разнообразный подход позволил нам общаться с каждым сегментом аудитории на их "языке" и в соответствии с их интересами.

Для постоянного повышения эффективности рекламных сообщений мы внедрили систему A/B-тестирования, что дало возможность быстро определять наиболее результативные форматы и месседжи для каждого сегмента аудитории.

Ключевым элементом нашей стратегии стала настройка таргетинга. Мы использовали комплексный подход, который включал:

Таргетинг по интересам: тщательный подбор тематических каналов и соответствующих интересов аудитории. Геотаргетинг: фокус на релевантных городах и регионах для повышения локальной релевантности. Поведенческий таргетинг: учет таких факторов, как используемые устройства и операционные системы.

Чтобы повысить визуальную привлекательность и узнаваемость бренда во все рекламные материалы мы интегрировали фирменный логотип компании. Это поспособствовало формированию устойчивой ассоциации между контентом и брендом. Важным техническим аспектом стало подключение рекламного кабинета к CRM-системе нашего партнера, что позволило получить точные данные об эффективности кампаний и быстро скорректировать стратегию на основе реальных показателей.

Кампания стартовала с фокусом на каналах, посвященных недвижимости, в частности на платформах конкурентов. Постепенно мы расширили охват, включив каналы с тематиками "Бизнес", "Инвестиции", "Архитектура", "Экономика и финансы", что значительно увеличило охват целевой аудитории. На завершающем этапе мы расширили кампанию на новые, на первый взгляд, нерелевантные, ниши, такие как медицинская и военная тематики. Благодаря этому решению удалось выявить новые перспективные сегменты аудитории, что позволило существенно повысить эффективность рекламной кампании.

Адаптируйте рекламные кампании к актуальному контексту

Современное медиапространство — это динамичная экосистема, где своевременная адаптация контента к новым реалиям определяет эффективность маркетинговых коммуникаций. Когда Intergal-Bud стал партнером государственной программы "еОселя", которая предлагает льготную ипотеку для украинских военных, медиков, педагогов и ученых, мы сразу интегрировали эту информацию в рекламные кампании. Этот шаг не только помог нам расширить целевую аудиторию, но и подчеркнул социальную ответственность бренда. Далее мы начали тестировать каналы, соответствующие тематике программы, охватывая новые сегменты потенциальных клиентов.

Показатели, которые нам удалось получить при продвижении: медицинские каналы: СTR — 1,38% и CPC — 0,15 евро, военные каналы: СTR — 0,67%, CPC — 0,3 евро.

Стоит отметить, что успешная адаптация к контексту требует не только быстрой реакции, но и тщательного анализа результативности новых подходов. Для этого мы внедрили систему постоянного A/B-тестирования различных вариантов сообщений и настроек таргетинга, что позволило нам оперативно находить наиболее эффективные месседжи и каналы коммуникации. Для упрощения процесса анализа мы использовали наш собственный аналитический инструмент, который существенно облегчил работу с данными. Особенно ценной оказалась возможность интеграции этого инструмента с CRM-системой клиента и Google Analytics, что предоставило нам доступ к точным данным и позволило проводить постоянный мониторинг и оптимизацию кампаний на основе реальных показателей.

Отслеживайте свой прогресс, зафиксировав промежуточные результаты

Как результат, мы достигли значительного улучшения качества лидов. Кампания охватила более 3,1 миллиона пользователей, из которых 23 тысячи перешли на рекламные объявления, демонстрируя высокий уровень заинтересованности. Средняя стоимость клика составила всего 0,25 евро (10,8 грн), что свидетельствует об эффективном управлении бюджетом. CTR на уровне 0,74% показал активное взаимодействие с объявлениями. Важнейший результат — 62 конверсии, где пользователи оставили заявки или заказали звонок, что является весомым результатом, учитывая долгий цикл принятия решений на рынке недвижимости. Реализованная рекламная стратегия успешно решила две основные задачи: повышение узнаваемости бренда и привлечение потенциальных клиентов.

Подытоживая, можно с уверенностью отметить, что Telegram Ads продемонстрировал свою эффективность как эффективный инструмент для укрепления бренда и привлечения новой аудитории. Платформа открыла возможности для реализации высококачественных медийных кампаний с большим охватом, что способствовало достижению стратегических целей бизнеса.