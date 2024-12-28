Як ефективно просувати нішу нерухомості через Telegram Ads. Поради для бізнесу від Netpeak та Intergal-Bud

Чи варто зараз планувати купівлю преміум-житла в Україні? Для багатьох українців це питання поки не є пріоритетним, оскільки основна увага зосереджена на збереженні заощаджень.

Попит на нерухомість класу комфорт, бізнес та преміум прогнозовано буде знову зростати й динамічно розвиватись у 2025 році. Це пов’язано з прагненням українців підвищити рівень комфорту та безпеки. Для одних купівля нового житла є шляхом до поліпшення якості життя через переїзд до сучасних житлових комплексів з усіма зручностями, для інших — це довгострокова інвестиція з перспективою вигідного перепродажу, навіть на етапі будівництва.

На цьому висококонкурентному ринку важливий кожен крок, тож перед забудовниками постає ключове питання: які стратегії просування обрати, щоб привернути увагу покупців? Ризикувати й освоювати нові канали комунікації, чи обмежитися перевіреними методами? Розберемо у нашому кейсі.

Визначте ключові точки зростання: від цілей до результатів

До нас в Netpeak звернувся один із найбільших українських девелоперів — Intergal-Bud з амбітною метою: дослідити та протестувати Telegram Ads як новий канал для залучення трафіку.

Для ринку нерухомості виділили такі ключові переваги платформи, як практично відсутня конкуренція на момент запуску кампанії й широкі можливості для таргетингу.

Перед стартом кампанії ми чітко визначили цілі:

— підвищити впізнаваність бренду девелопера;

— залучити якісний трафік на вебсайт;

— перетворити потенційних клієнтів з високою ймовірністю конверсії у заявки на консультацію.

Такий структурований підхід дозволив нашій команді зосередитися на ключових показниках ефективності та розробити стратегію, спрямовану на виконання поставлених цілей.

Розробіть комплексну стратегію просування з унікальним контентом для різних сегментів аудиторії та таргетингом під них

Сьогодні лідирує той, хто вміє спілкуватися з клієнтом його мовою, тому важливо створювати персоналізований контент, що буде відгукуватись у різних сегментах. Наша команда розробила та впровадила комплексну покрокову стратегію просування в ніші нерухомості, яка демонструє, як досягти максимальної ефективності при просуванні через Telegram Ads.

Першим етапом стало проведення глибинного аналізу цільової аудиторії. Ми сегментували її за вподобаннями, інтересами та поведінковими характеристиками в інтернеті. Це дозволило нам створити детальні портрети потенційних клієнтів і розробити для кожного сегмента унікальні рекламні повідомлення. На основі зібраних даних наша команда створила 290 унікальних рекламних оголошень, адаптованих для близько 50 різних каналів комунікації, що охопили понад 10 релевантних тематик. Такий різноманітний підхід дозволив нам спілкуватися з кожним сегментом аудиторії їхньою "мовою" і відповідно до їхніх інтересів.

Для постійного підвищення ефективності рекламних повідомлень ми впровадили систему A/B-тестування, що дало можливість швидко визначати найбільш результативні формати та меседжі для кожного сегмента аудиторії.

Ключовим елементом нашої стратегії стало налаштування таргетингу. Ми використали комплексний підхід, що включав:

Таргетинг за інтересами: ретельний підбір тематичних каналів й відповідних інтересів аудиторії. Геотаргетинг: фокус на релевантних містах і регіонах для підвищення локальної релевантності. Поведінковий таргетинг: врахування таких факторів, як використовувані пристрої та операційні системи.

Щоб підвищити візуальну привабливість й впізнаваність бренду у всі рекламні матеріали ми інтегрували фірмовий логотип компанії. Це посприяло формуванню стійкої асоціації між контентом та брендом. Важливим технічним аспектом стало підключення рекламного кабінету до CRM-системи нашого партнера, що дозволило отримати точні дані про ефективність кампаній і швидко скоригувати стратегію на основі реальних показників.

Кампанія стартувала з фокусом на каналах, присвячених нерухомості, зокрема на платформах конкурентів. Поступово ми розширили охоплення, включивши канали з тематиками "Бізнес", "Інвестиції", "Архітектура", "Економіка та фінанси", що значно збільшило охоплення цільової аудиторії. На завершальному етапі ми розширили кампанію на нові, на перший погляд, нерелевантні, ніші, такі як медична та військова тематики. Завдяки цьому рішенню вдалося виявити нові перспективні сегменти аудиторії, що дозволило суттєво підвищити ефективність рекламної кампанії.

Адаптуйте рекламні кампанії до актуального контексту

Сучасний медіапростір — це динамічна екосистема, де своєчасна адаптація контенту до нових реалій визначає ефективність маркетингових комунікацій. Коли Intergal-Bud став партнером державної програми "єОселя", яка пропонує пільгову іпотеку для українських військових, медиків, педагогів і науковців, ми одразу інтегрували цю інформацію в рекламні кампанії. Цей крок не лише допоміг нам розширити цільову аудиторію, але й підкреслив соціальну відповідальність бренду. Далі ми почали тестувати канали, що відповідають тематиці програми, охоплюючи нові сегменти потенційних клієнтів.

Показники, які нам вдалося отримати при просуванні: медичні канали: СTR — 1,38% та CPC — 0,15 євро, військові канали: СTR — 0,67%, CPC — 0,3 євро.

Варто зазначити, що успішна адаптація до контексту вимагає не тільки швидкої реакції, а й ретельного аналізу результативності нових підходів. Для цього ми впровадили систему постійного A/B-тестування різних варіантів повідомлень і налаштувань таргетингу, що дозволило нам оперативно знаходити найбільш ефективні меседжі та канали комунікації. Для спрощення процесу аналізу ми використали наш власний аналітичний інструмент, який суттєво полегшив роботу з даними. Особливо цінною виявилася можливість інтеграції цього інструменту з CRM-системою клієнта та Google Analytics, що надало нам доступ до точних даних і дозволило проводити постійний моніторинг та оптимізацію кампаній на основі реальних показників.

Відстежуйте свій прогрес, зафіксувавши проміжкові результати

Як результат, ми досягли значного покращення якості лідів. Кампанія охопила понад 3,1 мільйона користувачів, з яких 23 тисячі перейшли на рекламні оголошення, демонструючи високий рівень зацікавленості. Середня вартість кліку склала лише 0,25 євро (10,8 грн), що свідчить про ефективне управління бюджетом. CTR на рівні 0,74% показав активну взаємодію з оголошеннями. Найважливіший результат — 62 конверсії, де користувачі залишили заявки або замовили дзвінок, що є вагомим результатом, враховуючи довгий цикл прийняття рішень на ринку нерухомості. Реалізована рекламна стратегія успішно вирішила два основні завдання: підвищення впізнаваності бренду та залучення потенційних клієнтів.

Підсумовуючи, можна з упевненістю зазначити, що Telegram Ads продемонстрував свою ефективність як ефективний інструмент для зміцнення бренду та залучення нової аудиторії. Платформа відкрила можливості для реалізації високоякісних медійних кампаній із великим охопленням, що сприяло досягненню стратегічних цілей бізнесу.