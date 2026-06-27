27 июня — день рождения Дениса Прокопенко: как воюет командир "Редис"

27 июня командиру 1-го корпуса "Азов", бригадному генералу Денису Прокопенко ("Редис"), исполняется 35 лет. Профессиональный военный с первых дней гибридного вторжения в 2014 году сражался с наемниками Российской Федерации. Во время большой войны 2022 года — возглавил 10-тысячный Мариупольский гарнизон: бойцы выдержали 90-дневную осаду. Как "Редис" оценивает текущий этап войны и как командует подразделением, держащее оборону на Добропольском направлении?

В мае 2026 года Денис Прокопенко написал колонку на портале СМИ "Украинская правда", изложив причины, по которым РФ проигрывает войну. Командир начал с того, что мировые аналитические центры серьезно ошиблись в оценке хода войны, поскольку не учли поведение диктатора Путина и забыли о нематериальных факторах, благодаря которым украинцы выстояли и стоят до сих пор. Прокопенко пояснил, что сила украинцев — в "сетевой модели, построенной на доверии, которая раскрывает человеческий потенциал", тогда как российская армия — это старая советская армия с жесткой иерархией. В этом контексте он отметил переход армии на корпусную систему: в итоге должна работать система, при которой высшее командование определяет цель, а командиры на местах находят способы её достижения. По случаю 35-летия Дениса Прокопенко Фокус собрал основные факты о том, чем отличился командир и его подразделение.

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Денис Прокопенко — биография

Денис Прокопенко — бригадный генерал Национальной гвардии, Герой Украины, командующий 1-м корпусом "Азов" НГУ. В первые дни вторжения полк "Азов", которым в то время командовал "Редис", находился в Мариуполе и готовился к войне с РФ. Когда начались боевые действия, бойцы держали оборону, помогали мариупольцам выжить под бомбардировками россиян — организовывали эвакуацию, оказывали помощь раненым, делились водой и продовольствием. В апреле 2022 года "Азов" вместе с другими подразделениями Сил обороны устроил крепость на заводе "Азовсталь". "Редис" ежедневно выходил в эфир, рассказывая, как защитники Мариуполя обороняют город. Защитники "Азовстали" держались до середины мая 2022 года: благодаря воздушному мосту и риску вертолётчиков удалось несколько раз доставить оружие, медикаменты, продукты и т. д. 20 мая защитники "Азовстали" пошли в плен, при этом организация "Красный Крест" обещала соблюдение Женевской конвенции и скорейшее возвращение домой.

Защитники "Азовстали" — возвращение из плена

Российские власти нарушили договоренности и начали судебные процессы над бойцами "Азова" и "Редисом". Осенью 2022 года Прокопенко и других командиров "Азова" обменяли на путинского "кума" Виктора Медведчука. Летом 2023 года "Редис" вернулся в Украину и возглавил "Азов". Тем временем полк сначала преобразовался в бригаду, а с весны 2025 года она стала основой 1-го одноимённого корпуса НГУ.

Денис Прокопенко реагирует на каждый обмен пленными, который организует Координационный штаб по вопросам обращения с пленными и другие подразделения Сил обороны. Командир каждый раз напоминает, что в плену находятся более 600 бойцов "Азова". В ходе обмена в формате "160 на 160" вернулся лишь один защитник "Азовстали", написал "Редис".

1-й корпус "Азов" под командованием Прокопенко

На страницах социальных сетей 1-го корпуса размещена информация о боевой жизни бойцов под командованием Прокопенко. Бригадный генерал появляется, когда необходимо отметить бойцов за героизм и принять участие в других важных событиях корпуса. Например, 25 июня "Редис" принял участие в прощании с флагом командира бригады "Красная Калина" Олега Мироненко. Бригадный генерал обнял побратима, который стал заместителем командующего Нацгвардией. На фото с места событий видно, как они обнялись на плацу перед флагом.

Денис Прокопенко — приветствие Олега Мироненко Фото: АЗОВ/Telegram

Еще одно событие в жизни подразделения, в котором принял участие Редис, — это награждение именным оружием. Оказалось, что такое оружие получили 22 бойца 1-го корпуса "Азов".

Также есть видео с кадрами боевых действий. На одном из них — беседа с так называемым "двойником Путина", которого взяли в плен на Добропольском направлении. Российский солдат заявил, что готов лично сказать Путину: "Уводите войска".

Кроме того, бойцы поделились опытом бесперебойных поставок на передовую. Мы видим, как на командном пункте поступает запрос на боекомплект, продовольствие и воду. Затем заказ формируют и прикрепляют к БПЛА или НРК, далее — работа операторов, которые направляют дроны к цели. В конце — разгрузка, и бойцы снова получают снаряжение для боя.

Денис Прокопенко — как работают бойцы 1-го корпуса "Азов"

Отметим, что 8 мая бойцы корпуса "Азов" показали, как выглядят улицы Мариуполя на пятый год войны. Военные добрались до оккупированного города на дронах, преодолев расстояние более 100 км.

Напоминаем, что 5 мая Фокус рассказал о создании полка "Азов" и о его пути от полка до корпуса.