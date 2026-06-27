27 червня — день народження Дениса Прокопенка: як воює командир "Редис"

27 червня командир 1 корпусу "Азов" бригадний генерал Денис Прокопенко "Редис" відзначає 35 років. Професійний військовий з перших гібридного вторгнення у 2014 році воював з найманцями Російської Федерації. Під час великої війни 2022 року — очолив 10-тисячний Маріупольський гарнізон: бійці витримали 90-денну облогу. Як "Редис" оцінює поточний етап війни та як командує підрозділом, який тримає оборону на Добропільському напрямку?

У травня 2026 року Денис Прокопенко написав колонку на порталі медіа "Українська правда", у якій озвучив причини, чому РФ програє війну. Командир почав з того, що світові аналітичні центри серйозно помилились щодо ходу війни, оскільки не врахували поведінку диктатора Путіна та забули про нематеріальні фактори, завдяки яким українці вистояли й стоять досі. Прокопенко пояснив, що сила українців — у "мережевій моделі, побудованій на довірі, яка вивільняє людський потенціал", тим часом російська — це стара радянська армія з жорсткою ієрархією. У цьому контексті він відзначив перехід армії на корпусну систему: в підсумку має працювати система, коли вище командування визначає ціль, а командири на місцях знаходять способи її досягнення. З нагоди 35-річчя Дениса Прокопенка Фокус зібрав основне, чим відзначився командир та його підрозділ.

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Денис Прокопенко — біографія

Денис Прокопенко — бригадний генерал Національної гвардії, Герой України, командувач 1 корпусу "Азов" НГУ. Перші дні великого вторгнення полк "Азов", яким на той час командував "Редис", перебував у Маріуполі та готувався до війни з РФ. Коли почалися бойові дії, бійці тримали оборону, допомагали маріупольцям вижити під бомбардуваннями росіян — організовували евакуацію, надавали допомогу пораненим, ділились водою та харчами. У квітні 2022 року "Азов" разом з іншими підрозділами Сил оборони облаштував фортецю на заводі "Азовсталь". Редіс щодня виходив у телеефіри, розказуючи, як оборонці Маріуполя захищають місто. Захисники "Азовсталі" трималися до середини травня 2022 року: завдяки повітряному мосту та ризику вертолітників вдалося кілька разів привезти зброю, медикаменти, продукти тощо. 20 травня оборонці "Азовсталі" пішли у полон, у якому організація Червоний Хрест обіцяла дотримання Женевської конвенції та швидке повернення додому.

Оборонці Азовсталі — повернення з полону

Російська влада порушила домовленості та почала судові процеси над азовцями та "Редисом". Восени 2022 року Прокопенка та інших командирів "Азову" обміняли на путінського "кума" Віктора Медведчука. Влітку 2023 року "Редис" повернувся в Україну та очолив "Азов". Тим часом полк спершу перетворився на бригаду, а з весни 2025 року вона стала основою 1 однойменного корпусу НГУ.

Денис Прокопенко реагує на кожен обмін полоненими, який влаштовує Координаційний штаб з питань поводження з полоненими та інші підрозділи Сил оборони. Командир щоразу нагадує, що у полоні перебуває понад 600 азовців. Під час обміну у форматі "160 на 160" повернувся лише один захисник "Азовсталі", написав "Редис".

1 корпус "Азов" під командуванням Прокопенка

На сторінках соцмереж 1 корпусу є інформація про бойове життя бійців під командуванням Прокопенка. Бригадний генерал з'являється, коли потрібно відзначити бійців за героїзм та щоб взяти участь в інших важливих подіях корпусу. Наприклад, 25 червня "Редис" взяв участь у прощанні з прапором командира бригади "Червона Калина" Олега Мироненка. Бригадний генерал обійняв побратима, який став заступником командувача Нацгвардії. На фото з місця подій бачимо, як вони обійнялися на плацу перед прапором.

Денис Прокопенко — вітання Олега Мироненка Фото: АЗОВ/Telegram

Інша подія у житті підрозділу, у якій взяв участь Редіс — це нагородження іменною зброєю. З'ясувалось, що таку зброю отримали 22 бійці 1 корпусу "Азов".

Також є відео з кадрами бойової роботи. На одному — спілкування з так званим "двійником Путіна", якого взяли у полон на Добропільському напрямку. Російський солдат заявив, що він готовий особисто сказати Путіну — "уводі вайска".

Крім того, бійці поділились досвідом безперебійного постачання на передову. Бачимо, як на командному пункті отримують запит на БК, харчі та воду. Потім замовлення формують та прикріплюють до БпЛА чи НРК, далі — робота операторів, які ведуть дрони до цілі. Врешті розвантаження, і бійці знов мають спорядження для бою.

Денис Прокопенко — як працюють бійці 1 корпусу "Азов"

Зазначимо, 8 травня бійці корпусу "Азов" показали, як виглядають вулиці Маріуполя на п'ятий рік війни. Військові дістались до окупованого міста на дронах, пролетівши понад 100 км.

Нагадуємо, 5 травня Фокус розповів про створення полку "Азов" і про його шлях від полку до корпусу.