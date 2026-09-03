В окружении чеченского оппозиционера Закаева узнали о подготовке покушения на него только из СМИ

Представители лидера Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева заявили, что не получали официальных уведомлений от Службы безопасности Украины о подготовке покушения на его жизнь.

Информацию об инциденте в окружении Закаева узнали из публикаций в СМИ. Об этом вечером 3 сентября сообщило издание "Бабель" со ссылкой на источники в окружении оппозиционера.

Накануне собеседники издания в правоохранительных органах подтвердили, что целью раскрытого спецслужбами покушения был именно Ахмед Закаев. По официальной версии СБУ, силовики предотвратили убийство иностранного гражданина, имя которого в ведомстве публично не называли. Ликвидацию планировали осуществить в День Независимости Украины — именно тогда Закаев должен был находиться с визитом в стране.

СБУ также официально сообщила о раскрытии контактов заместителя командира Российского добровольческого корпуса ГУР МОУ Степана Каплунова со спецслужбами РФ в рамках данного дела. Отмечалось также, что Каплунов якобы получил задание на ликвидацию и других военнослужащих Сил обороны Украины в обмен на денежное вознаграждение.

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Конфликт между ГУР и СБУ в Киеве — что известно

2 сентября в столице произошла стрельба на улице Шумского. "Украинская правда" сообщила, что полиция перекрыла целую улицу из-за перестрелки между сотрудниками ГУР и СБУ.

Кадры перестрелки между сотрудниками СБУ и ГУР в Киеве 2 сентября

Позже адвокат заместителя командира РДК Степана Каплунова Тарас Боровский рассказал, что во время перестрелки в Киеве были ранены трое сотрудников ГУР. Он также сообщил, что конфликт связан с похищением Каплунова, и утверждал, что его силой увезли сотрудники СБУ.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что должны быть приняты кадровые решения руководством спецслужб в отношении участников произошедшего, а также проведены внутренние расследования в обеих службах.

Командир "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Минобороны "Тимур", в состав которого входит РДК, заявил, что всё началось с того, что сотрудники СБУ похитили боевого командира одного из подразделений "среди бела дня". Его удерживали без официальных обвинений. Когда представители ГУР прибыли на место, началась перестрелка.

3 сентября СБУ обнародовала скриншоты переписки Каплунова с кураторами ФСБ. Сам командир РДК дал комментарий СМИ NV, в котором рассказал о "похищении", давлении, перестрелке в Киеве и своей невиновности.

Вечером 3 сентября генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что подозрения по этому делу были предъявлены двум лицам: сотруднику СБУ и военнослужащему ГУР.