В оточенні чеченського опозиціонера Закаєва дізналися про підготовку замаху на нього лише зі ЗМІ
Представники лідера Чеченської Республіки Ічкерія Ахмеда Закаєва заявили, що не отримували офіційних сповіщень від Служби безпеки України щодо підготовки замаху на його життя.
Інформацію про інцидент в оточенні Закаєва дізналися з публікацій у масмедіа. Про це увечері 3 вересня повідомило видання "Бабель" з посиланням на джерела в оточенні опозиціонера.
Напередодні співрозмовники видання у правоохоронних органах підтвердили, що ціллю викритого спецслужбами замаху був саме Ахмед Закаєв. За офіційною версією СБУ, силовики запобігли вбивству іноземного громадянина, ім’я якого у відомстві публічно не називали. Ліквідацію планували здійснити на День Незалежності України — саме тоді Закаєв мав перебувати з візитом у країні.
СБУ також офіційно повідомила про викриття контактів заступника командира Російського добровольчого корпусу ГУР МОУ Степана Каплунова із спецслужбами РФ у цій справі. Зазначалося також, що Каплунов нібито отримав завдання на ліквідацію й інших військових Сил оборони України в обмін на грошову винагороду.
Конфлікт між ГУР і СБУ у Києві — що відомо
2 вересня у столиці сталася стрілянина на вулиці Шумського. "Українська правда" повідомила, що поліція перекрила цілу вулицю через перестрілку між службовцями ГУР і СБУ.
Згодом адвокат заступника командира РДК Степана Каплунова Тарас Боровський розповів, що під час стрілянини в Києві були поранені троє співробітників ГУР. Він також повідомив, що конфлікт пов'язаний з викраденням Каплунова і стверджував, що його силоміць забрали співробітники СБУ.
Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що мають бути кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося, та внутрішні розслідування в обох службах.
Командир "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міноборони "Тимур", до складу якого входить РДК, заявив, що все почалося з того, що співробітники СБУ викрали бойового командира одного з підрозділів "серед білого дня". Його утримували без офіційних звинувачень. Коли представники ГУР прибули на місце, почалася стрілянина.
3 вересня СБУ показала скрини листування Каплунова з кураторами ФСБ. Сам командир РДК дав коментар медіа NV, у якому він розповів про "викрадення", тиск, стрілянину в Києві та свою невинуватість.
Увечері 3 вересня генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що підозри у цій справі отримали двоє: співробітник СБУ та військовослужбовець ГУР.