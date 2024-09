Группа TVORCHI о Клавдии Петровне, новом альбоме и языковом вопросе: эксклюзивное интервью Фокусу

Украинский коллектив TVORCHI, в котором выступают саундпродюсер Андрей Гуцуляк и вокалист Джеффри Кенни, рассказали Фокусу о своей эволюции, как помогают армии и как переживают отключение света.

Саундпродюсер группы TVORCHI Андрей Гуцуляк высказался о мобилизации, а вокалист коллектива Джеффри Кенни, который родом из Нигерии, рассказал, что его родители-военные говорят о войне в Украине и объяснил, почему для него позиция относительно языка очень важна. Об этом и многом другом читайте в эксклюзивном интервью Фокусу.

Вы на сцене уже около 6 лет. Успели принять участие в "Евровидении". Как за эти годы изменились вы и ваше творчество?

Андрей: Мы стали более опытными артистами, чем были в начале нашей карьеры. 6 лет назад мы выступали в барах и ресторанах не имея никакого опыта профессиональных выступлений на сцене. За эти годы от начинающих артистов на энтузиазме мы выросли до группы TVORCHI, которая на весь мир представляет Украину на "Евровидении". Мы собрали команду профессионалов вокруг, это наш менеджмент, звукорежиссер, художник по свету. Благодаря всем этим людям наш уровень перформансов вырос до профессионального, с вниманием ко всем деталям: от подбора стиля на каждый наш выход до подготовки номеров каждого отдельного трека на сцене. Хочется еще больше, еще лучше. Но уже после войны, потому что сейчас другой фокус и задачи.

Джеффри: Если говорить исключительно о творчестве, то оно стало более экспериментальным, особенно это можно проследить в нашем новом альбоме Planet X. Сейчас мы более серьёзно работаем над продакшном треков. Есть артисты, которые могут написать песню за один день — за что им большой респект, но у нас не так. Андрей может 24/7 доводить все до идеального звучания, а я, в свою очередь, перезаписываю сотню раз вокальные партии. Процесс может растянуться и на несколько месяцев, пока вся команда не скажет: "Да, это оно". Сейчас, с началом полномасштабного вторжения, многие заметили, что наши треки стали более глубокими — так и есть, наша музыка отражает все эмоции, которые мы сами переживаем.

Андрей: Также мы стали больше коллабиться, чего не было раньше. Время такое, хочется объединяться, это как-то работает на подсознательном уровне. Вот в новом альбоме появилось сразу три коллаборации: с The HARDKISS, The Maneken и Клавдией Петровной. Все артисты очень разные, жанры разные, аудитория, но у нас получилось совместить наши стили, эстетику и создать три замечательные работы. Я лично очень люблю каждую из них.

Творчи Фото: Прес-служба Творчи

После начала полномасштабной войны артисты, блогеры и представители шоубизнеса активно освещали в социальных сетях, что они помогают армии. Помогаете ли вы армии? Вы не пиаритесь на этом. Почему?

Джеффри: Мы не пиаримся, но освещаем, чтобы мотивировать других. Я считаю, это правильно. Мы помогаем ВСУ и пострадавшим от войны с первого дня полномасштабного вторжения. С самого начала начали закупать лекарства и медикаменты и отправляли их туда, где они были наиболее нужны. Какое-то время я также делал маскировочные сетки в волонтерских центрах. Но уже через несколько недель после 24 февраля мы с командой начали активно работать, чтобы иметь возможность всячески помогать. Сначала были благотворительные концерты по миру, уже после "Евровидения" дали большой благотворительный тур по городам Украины, были на востоке с концертами также в рамках тура.

Андрей: В прошлом году во время "Евровидения" мы также реализовали большую благотворительную кампанию вместе с United24 и компанией Visa по сбору средств на инкубатор для преждевременно рожденных детей. Мы тогда вышли на красную дорожку "Евровидения" в костюмах с именами и весом этих малышей, родившихся в Украине под взрывы и тревоги. Таким образом, через конкретные истории конкретных семей было проще доносить международной аудитории тот ужас, который происходит в Украине. За период конкурса и затем во время благотворительного тура Heart of Steel уже в Украине нам удалось собрать более 12 миллионов гривен и купить 12 инкубаторов. В начале этого года их уже доставили в больницы в разные города Украины и они уже спасают маленькие детские жизни.

Джеффри: Скоро планируем запустить еще одну кампанию вместе с Superhumans, которая призвана помочь людям, военным и гражданским, которые проходят протезирование.

Творчи Фото: Прес-служба

Расскажите над чем сегодня работают TVORCHI, чего в ближайшее время ждать поклонникам от вас?

Андрей: Последние три года мы работали над нашим альбомом Planet X, который вышел недавно, 13 сентября. Мы начали работу над ним еще до полномасштабного вторжения, когда мы все жили совсем другой жизнью, а заканчивали не так давно, уже после "Евровидения", после всех страшных трагедий в Украине. И весь контраст этих периодов, этого времени, все это можно проследить в альбоме при прослушивании. С первой песни Shine — такой светлой, наполненной, жизнеутверждающей до финальной и фаталистической Is it over, что в переводе: "Или это конец?". Пожалуй, этот вопрос каждый задавал сам себе за последние три года. Он риторический, ответ у каждого свой.

Джеффри: За эти годы наша жизнь и ее восприятие изменилось коренным образом, и мы вместили все свои эмоции, переживания за это время в альбом Planet X. Здесь каждый трек — это отдельный эпизод на Планете Х. Есть разные: и мечтательные, и о любви, и о борьбе.

Андрей: Я думаю, что он очень срезонирует со слушателями. Поэтому приглашаю всех в путешествие на Планету Х. Когда границы закрыты мы можем путешествовать через фильмы и музыку. Пусть это будет приятное путешествие для вас, футуристическое, мечтательное, неземное. Хочу, чтобы каждый выделил для себя "свой" трек из альбома. Послушать можно уже сейчас по ссылке на всех музыкальных платформах.

Творчи Фото: Прес-служба

Вопрос к Джеффри. Вы родились в Нигерии в семье военных. Расскажите, как ваша семья реагирует на то, что вы остаетесь в Украине, когда здесь идет война? Они имеют военный опыт, что говорят/прогнозируют относительно войны в Украине?

Джеффри: Поскольку мои родные живут в Нигерии в первые недели большого вторжения в Украину они очень паниковали и переживали за меня. Я тогда поехал к ним на неделю, чтобы успокоить и заверить, что все в порядке. Они знают, что я люблю Украину, хочу здесь жить и принимают этот мой выбор. Более того, я мечтаю о том, чтобы вся моя семья после окончания войны погостила у меня дома, в Тернополе.

Мой отец сначала был долгое время против того, чтобы я оставался здесь. Мы очень много об этом общаемся, разговариваем. Он никогда не дает никаких прогнозов, но смотрит все новости об Украине, отслеживает ход войны.

Творчи Фото: Прес-служба

Вопрос к Андрею. В Украине активно продолжается мобилизация мужчин в армию. Как вы относитесь к мобилизации артистов?

Андрей: Пока у нас есть возможность работать и помогать своим творчеством мы это делаем. Я вижу больший результат от артистов, которые донатят заработанные деньги с концертов, стримов и благотворительных кампаний. Но при этом безгранично уважаю каждого, кто берет в руки оружие на защиту нашей страны. Не имеет значения артист это или нет.

Опять вопрос к Джеффри. Вы родились не в Украине, но поете на украинском. Ваше мнение, язык важен? И есть ли разница говорить на украинском или русском? Сложно ли вам было учить украинский?

Джеффри: Да, я считаю язык важным, поэтому стараюсь усовершенствовать свои навыки. Я общаюсь с командой и некоторыми друзьями на украинском языке. Сейчас каждый день занимаюсь с репетитором, учу язык, вижу прогресс. 6 лет в университете я учился на английском, как все иностранные студенты в медицинском, поэтому уже после окончания настойчиво начал учить украинский.

Все, что я знаю о России — то, что это страна-агрессор, я не знаю русского языка и даже на улице довольно редко его слышу. Украинский звучит мне приятнее. Я против большого хейта из-за языка, но считаю, что людям, которым сложно перейти на другой язык, надо просто помогать сделать это быстрее — общаться на украинском, смотреть вместе украинский перевод, и главное — быть более терпеливым к их ошибкам.

Творчи Фото: Прес-служба

Недавно вы презентовали песню и видеоработу на нее в трио с самой таинственной певицей из украинского шоубизнеса Клавдией Петровной. Как бы вы ее охарактеризовали, ее образ? Расскажите, как вам было сотрудничать с ней?

Андрей: Клавдия — замечательная певица и очень приятная молодая девушка. Мы сначала были скептически настроены к сотрудничеству, мало верилось, что нам удастся создать что-то вместе, потому что очень мы разные: и музыкально, и жанрово. Знаю, что у команды Клавдии также были сомнения. Мы решили отнестись к этому как к эксперименту и он удался на удивление всем. Мы познакомились на студии и уже через час начали рождаться текст, музыка, как-то все очень легко пошло. Так, всего за один день был создан трек "Орбиты", который, кстати, также вошел в наш альбом Planet X.

Джеффри: Сошлись орбиты, можно сказать. Я чувствовал реально удовольствие во время нашего сотрудничества, была синергия, а это крайне важно для дуэта. Клавдия заслуживает такого большого признания и уважения от ее коллег и слушателей, которое имеет сейчас. Не каждый опытный артист с многолетним опытом на сцене и портфолио может собрать два Дворца Спорта подряд. А это сделала такая юная девушка. Она молодец. А что касается нашего дуэта, нам было важно, чтобы он был равноценный, чтобы в нем проявились и Клава и мы. И, по моему мнению, и как я вижу по комментариям слушателей, нам это удалось.

Творчи Фото: Прес-служба

В Украине снова активно выключают свет, расскажите, как это влияет на ваше творчество? Поделитесь лайфхаками, которыми пользуетесь дома, когда нет электроэнергии?

Андрей: Довольно непросто создавать музыку во время постоянных блэкаутов. Отсутствие электроэнергии усложняет процесс и впервые этот опыт мы получили как раз во время подготовки к Нацотбору. Однако это те вещи, с которыми сейчас встретился каждый украинец: поиск генераторов, регулярные обстрелы, отсутствие связи. Это вещи, которые сделали нас сильнее. Тем более по сравнению с тем, с чем ежедневно сталкиваются наши защитники и защитницы...

Джеффри: Мы начали работать дистанционно еще во время карантина и неожиданно, но это хорошо сработало уже в новых условиях. Сейчас у меня есть зарядная станция EcoFlow, чтобы иметь возможность работать во время отключений. Иногда, конечно, я эмоционально "не стягиваю", как и каждый живой человек. Но это уже другая история.

В продолжение темы отключения света, какие бы плюсы вы отметили в том, что сейчас украинцам приходится жить в таких условиях?

Джеффри: Не очень удаётся находить в этом плюсы. Да, мы стали все сильнее, но и без блэкаутов нам уже хватает силы — столько испытаний за последние годы выпало. Когда я не могу повлиять на обстоятельства, я могу повлиять только на своё отношение к ним. Зажигаю свечи и пишу музыку в темноте, так легче сконцентрироваться. Что нам остается? Думать о внутреннем свете, который дает силу каждому из нас в трудные времена. Мы поем об этом в песне Shine, это первый трек нашего альбома. Как бы там ни было, война не повлияла на мою способность вдохновляться миром. Пока я жив никто не может забрать у меня эту способность.

