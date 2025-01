Обезьяну из Black Myth: Wukong подвинут с пьедестала: появился игровой трейлер конкурента (видео)

Китайская студия работает над мрачным миром, в котором объединятся кунг-фу и стимпанк.

Related video

Разработчики из китайской студии S-Game выпустили новый игровой трейлер Phantom Blade Zero, пишет Insider Gaming.

Игра, которая была создана на Unreal Engine 5, впечатляет качеством своей картинки. Освещение и боевая анимация получили значительное улучшения с момента выхода последнего трейлера игры.

Известно, что игра Phantom Blade Zero уже получила спонсорскую поддержку от PlayStation, что само собой, повысило ожидания от предстоящего релиза. Phantom Blade Zero является духовным преемником Rainblood: Town of Death – JRPG игры от китайских инди-разработчиков, которая была продана тиражом более 20 млн копий.

Теперь же студия S-Game ищет свое место в категории ААА игр, куда входят самые высокобюджетные игры, рассчитанные на массовую аудиторию.

Отмечается, что постановкой боевых сцен занимается актер и режиссер Кэндзи Танигаки. Благодаря ему движения персонажей в игре получаются такими акробатическими и реалистичными.

Главный персонаж в Phantom Blade Zero – элитный убийца по имени Душа, который служит неуловимой, но могущественной организации, известной просто как "Орден". Его подставили за убийство патриарха Ордена, и он был серьезно ранен в ходе последующей охоты. Мистическому целителю удалось спасти его от смерти, но импровизированное лекарство действует всего 66 дней. Он должен обнаружить виновника своих бед, прежде чем истечет его время, столкнувшись с могущественными врагами и бесчеловечными чудовищами.

Phantom Blade Zero будет объединять в себе китайские боевые искусства и стимпанк. Вселенная Phantom World, в которой развивается действие игры, является достаточно странным местом, где где сходятся воедино многие виды сил. В этом месте можно найти китайское кунг-фу, машины в стиле стимпанк, оккультные искусства и так далее.

Phantom Blade Zero разворачивается в полуоткрытом мире, состоящем из нескольких больших карт, заполненных разнообразными заданиями. Мир Phantom Blade Zero мрачен и суров, постоянное напоминание о том, что никогда не следует терять бдительность. Поиск многочисленных испытаний и сильных врагов вознаградит игроков оружием, доспехами, артефактами, навыками и другими способами настройки или развития вашего персонажа

Игроки смогут экипировать два оружия: основное оружие и дополнительное оружие. Основное оружие — это разные виды клинков. А в качестве дополнительного можно будет взять почти все, от пушек до копий, от опоров до гигантских молотов.