Мавпу з Black Myth: Wukong посунуть з п'єдесталу: з'явився ігровий трейлер конкурента (відео)

Китайська студія працює над похмурим світом, у якому об'єднаються кунг-фу і стімпанк.

Розробники з китайської студії S-Game випустили новий ігровий трейлер Phantom Blade Zero, пише Insider Gaming.

Гра, яка була створена на Unreal Engine 5, вражає якістю своєї картинки. Освітлення і бойова анімація отримали значне поліпшення з моменту виходу останнього трейлера гри.

Відомо, що гра Phantom Blade Zero вже отримала спонсорську підтримку від PlayStation, що само собою, підвищило очікування від майбутнього релізу. Phantom Blade Zero є духовним спадкоємцем Rainblood: Town of Death — JRPG гри від китайських інді-розробників, яку було продано накладом понад 20 млн копій.

Тепер же студія S-Game шукає своє місце в категорії ААА ігор, куди входять найбільш високобюджетні ігри, розраховані на масову аудиторію.

Зазначається, що постановкою бойових сцен займається актор і режисер Кенджі Танігакі. Завдяки йому рухи персонажів у грі виходять такими акробатичними та реалістичними.

Головний персонаж у Phantom Blade Zero — елітний вбивця на ім'я Душа, який служить невловимій, але могутній організації, відомій просто як "Орден". Його підставили за вбивство патріарха Ордена, і він був серйозно поранений під час подальшого полювання. Містичному цілителю вдалося врятувати його від смерті, але імпровізовані ліки діють лише 66 днів. Він повинен виявити винуватця своїх бід, перш ніж спливе його час, зіткнувшись з могутніми ворогами та нелюдськими чудовиськами.

Phantom Blade Zero об'єднуватиме в собі китайські бойові мистецтва та стімпанк. Всесвіт Phantom World, у якому розвивається дія гри, є досить дивним місцем, де де сходяться воєдино багато видів сил. У цьому місці можна знайти китайське кунг-фу, машини в стилі стімпанк, окультні мистецтва тощо.

Phantom Blade Zero розгортається в напіввідкритому світі, що складається з кількох великих карт, заповнених різноманітними завданнями. Світ Phantom Blade Zero похмурий і суворий, постійне нагадування про те, що ніколи не слід втрачати пильність. Пошук численних випробувань і сильних ворогів винагородить гравців зброєю, обладунками, артефактами, навичками та іншими способами налаштування або розвитку вашого персонажа.

Гравці зможуть екіпірувати дві зброї: основну зброю і додаткову зброю. Основна зброя — це різні види клинків. А як додаткову можна буде взяти майже все, від гармат до списів, від опор до гігантських молотів.