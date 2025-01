Rise of the Ronin выйдет на ПК: какими будут системные требования у игры

Разработчики назвали точную дату, когда Rise of the Ronin выйдет на ПК.

Боевая RPG с открытым миром Rise of the Ronin вышла в 2022 году, действие которой происходит в Японии 19 века в конце периода правления Токугава. Сперва игра была эксклюзивом для PlayStation 5, но совсем недавно разработчики подтвердили, что Rise of the Ronin теперь выйдет и на ПК, пишет PC Gamer.

Таким образом, Rise of the Ronin выйдет на ПК 10 марта 2025 года, через год после ее первого релиза на консоль.

Главным персонажем игры является ронин, который вершит судьбу с помощью собственных решений и встреч с различными историческими личностями и фракциями. Принятые решения на протяжении игры могут привести к нескольким возможным концовкам в открытом мире в период Бакумацу, когда западные страны начали оказывать более сильное влияние на японскую нацию.

Также отмечается, что игра не является стратегическим симулятором, игрокам придется участвовать в схватках, используя разнообразные виды оружия ближнего боя и луки, а также различные боевые стили.

Rise of the Ronin для PS5 была принята игроками достаточно хорошо, получив рейтинг 76/100 на Metacritic. Версия же для ПК получит еще и ряд эксклюзивных улучшений:

Поддержка разрешения 8K

Поддержка DirectX 12 Ultimate

Совместимость с ультрашироким и супер-ультрашироким мониторами

Поддержка 120 кадров в секунду

Поддержка трассировки лучей

Поддержка 3D-аудио

Настраиваемое управление клавиатурой и мышью

Поддержка AMD Fidelity FX Super Resolution

Поддержка Nvidia DLSS и Reflex

Меню пользовательского интерфейса с возможностью нажатия мышью

Поддержка графической технологии Intel XeSS

Системные требования к ПК

Минимум: