Rise of the Ronin вийде на ПК: якими будуть системні вимоги у гри
Розробники назвали точну дату, коли Rise of the Ronin вийде на ПК.
Бойова RPG з відкритим світом Rise of the Ronin вийшла у 2022 році, дія якої відбувається в Японії 19 століття наприкінці періоду правління Токугава. Спершу гра була ексклюзивом для PlayStation 5, але зовсім недавно розробники підтвердили, що Rise of the Ronin тепер вийде і на ПК, пише PC Gamer.
Таким чином, Rise of the Ronin вийде на ПК 10 березня 2025 року, через рік після її першого релізу на консоль.
Головним персонажем гри є ронін, який вершить долю за допомогою власних рішень і зустрічей із різними історичними особистостями та фракціями. Прийняті рішення протягом гри можуть призвести до кількох можливих кінцівок у відкритому світі в період Бакумацу, коли західні країни почали чинити сильніший вплив на японську націю.
Також наголошується, що гра не є стратегічним симулятором, гравцям доведеться брати участь у сутичках, використовуючи різноманітні види зброї ближнього бою і луки, а також різні бойові стилі.
Rise of the Ronin для PS5 була прийнята гравцями досить добре, отримавши рейтинг 76/100 на Metacritic. Версія ж для ПК отримає ще й низку ексклюзивних поліпшень:
- Підтримка роздільної здатності 8K
- Підтримка DirectX 12 Ultimate
- Сумісність з ультрашироким і супер-ультрашироким моніторами
- Підтримка 120 кадрів на секунду
- Підтримка трасування променів
- Підтримка 3D-аудіо
- Настроюване керування клавіатурою та мишею
- Підтримка AMD Fidelity FX Super Resolution
- Підтримка Nvidia DLSS і Reflex
- Меню користувацького інтерфейсу з можливістю натискання мишею
- Підтримка графічної технології Intel XeSS
Системні вимоги до ПК
Мінімум:
- ОС: Windows 10, Windows 11, 64-розрядна
- Процесор: Intel Core i5-10400 або AMD Ryzen 5 1600 або AMD Ryzen 5 1600
- Оперативна пам'ять: 16 ГБ
- Відеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 (VRAM 6 ГБ) або AMD Radeon RX 5500 XT (VRAM 8 ГБ)
- Жорсткий диск: 180 ГБ
- Звук: 16-бітове стерео з відтворенням 48 кГц
- DirectX: DirectX 12 або вище