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Rise of the Ronin вийде на ПК: якими будуть системні вимоги у гри

Сходження ронінів
Фото: Team Ninja | Сходження ронінів

Розробники назвали точну дату, коли Rise of the Ronin вийде на ПК.

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Бойова RPG з відкритим світом Rise of the Ronin вийшла у 2022 році, дія якої відбувається в Японії 19 століття наприкінці періоду правління Токугава. Спершу гра була ексклюзивом для PlayStation 5, але зовсім недавно розробники підтвердили, що Rise of the Ronin тепер вийде і на ПК, пише PC Gamer.

Таким чином, Rise of the Ronin вийде на ПК 10 березня 2025 року, через рік після її першого релізу на консоль.

Головним персонажем гри є ронін, який вершить долю за допомогою власних рішень і зустрічей із різними історичними особистостями та фракціями. Прийняті рішення протягом гри можуть призвести до кількох можливих кінцівок у відкритому світі в період Бакумацу, коли західні країни почали чинити сильніший вплив на японську націю.

Також наголошується, що гра не є стратегічним симулятором, гравцям доведеться брати участь у сутичках, використовуючи різноманітні види зброї ближнього бою і луки, а також різні бойові стилі.

Rise of the Ronin для PS5 була прийнята гравцями досить добре, отримавши рейтинг 76/100 на Metacritic. Версія ж для ПК отримає ще й низку ексклюзивних поліпшень:

  • Підтримка роздільної здатності 8K
  • Підтримка DirectX 12 Ultimate
  • Сумісність з ультрашироким і супер-ультрашироким моніторами
  • Підтримка 120 кадрів на секунду
  • Підтримка трасування променів
  • Підтримка 3D-аудіо
  • Настроюване керування клавіатурою та мишею
  • Підтримка AMD Fidelity FX Super Resolution
  • Підтримка Nvidia DLSS і Reflex
  • Меню користувацького інтерфейсу з можливістю натискання мишею
  • Підтримка графічної технології Intel XeSS

Системні вимоги до ПК

Мінімум:

  • ОС: Windows 10, Windows 11, 64-розрядна
  • Процесор: Intel Core i5-10400 або AMD Ryzen 5 1600 або AMD Ryzen 5 1600
  • Оперативна пам'ять: 16 ГБ
  • Відеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 (VRAM 6 ГБ) або AMD Radeon RX 5500 XT (VRAM 8 ГБ)
  • Жорсткий диск: 180 ГБ
  • Звук: 16-бітове стерео з відтворенням 48 кГц
  • DirectX: DirectX 12 або вище