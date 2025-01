Rise of the Ronin вийде на ПК: якими будуть системні вимоги у гри

Розробники назвали точну дату, коли Rise of the Ronin вийде на ПК.

Related video

Бойова RPG з відкритим світом Rise of the Ronin вийшла у 2022 році, дія якої відбувається в Японії 19 століття наприкінці періоду правління Токугава. Спершу гра була ексклюзивом для PlayStation 5, але зовсім недавно розробники підтвердили, що Rise of the Ronin тепер вийде і на ПК, пише PC Gamer.

Таким чином, Rise of the Ronin вийде на ПК 10 березня 2025 року, через рік після її першого релізу на консоль.

Головним персонажем гри є ронін, який вершить долю за допомогою власних рішень і зустрічей із різними історичними особистостями та фракціями. Прийняті рішення протягом гри можуть призвести до кількох можливих кінцівок у відкритому світі в період Бакумацу, коли західні країни почали чинити сильніший вплив на японську націю.

Також наголошується, що гра не є стратегічним симулятором, гравцям доведеться брати участь у сутичках, використовуючи різноманітні види зброї ближнього бою і луки, а також різні бойові стилі.

Rise of the Ronin для PS5 була прийнята гравцями досить добре, отримавши рейтинг 76/100 на Metacritic. Версія ж для ПК отримає ще й низку ексклюзивних поліпшень:

Підтримка роздільної здатності 8K

Підтримка DirectX 12 Ultimate

Сумісність з ультрашироким і супер-ультрашироким моніторами

Підтримка 120 кадрів на секунду

Підтримка трасування променів

Підтримка 3D-аудіо

Настроюване керування клавіатурою та мишею

Підтримка AMD Fidelity FX Super Resolution

Підтримка Nvidia DLSS і Reflex

Меню користувацького інтерфейсу з можливістю натискання мишею

Підтримка графічної технології Intel XeSS

Системні вимоги до ПК

Мінімум: