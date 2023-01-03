Дисциплины и защиты нет: генерал из США назвал главные причины проигрыша ВС РФ в Украине

По мнению бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе Бена Ходжеса, российская армия не извлекает уроки из допущенных ошибок, которые оборачиваются тяжелыми потерями. Благодаря этому ВСУ наносят успешные удары по крупным базам оккупантов.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) победят российских оккупантов, ведь у последних отсутствует дисциплина и должный уровень защиты войск. Об этом написал в Twitter 3 января бывший командующий Сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"Российские вооруженные силы не являются организацией, которая способна обучаться. Они не могут обеспечить дисциплину и защиту войск в зоне боевых действий после 9 месяцев тяжелых потерь", — заметил генерал.

Ходжес уверен, что на службе у ВС РФ нет хороших сержантов и привычек извлекать уроки из допущенных ошибок.

[ + – ] ВС РФ, по мнению Бэна Ходжеса, не умеют извлекать уроки из допущенных ошибок

Данная реакция американского генерала стала ответом на успешные удары ВСУ из HIMARS по крупным базам российских войск за линией фронта.

"На этих базах часто размещается большое количество солдат и техники. Командование мало заботится о маскировке или рассредоточении спальных помещений", — отметили эксперты WarMonitor.

Успешные удары ВСУ из HIMARS в Новом году

В городе Макеевка Донецкой области ночью 1 января было уничтожено 19-е профтехучилище. В нем разместили мобилизованных солдат российской армии, в результате атаки могли погибнуть до 600 человек.

[ + – ] Здание профтехучилища в Макеевке полностью уничтожено Фото: РИА Новости

Министерство обороны России 2 января подтвердило удар ВСУ по военной базе врага в Макеевке и гибель 63 военных. Российские военкоры раскритиковали оккупационное командование за размещение захватчиков большими группами.

А 3 января стало известно об уничтожении военной базы россиян в населенном пункте Правые Саги Херсонской области. Огонь по базе в гостиничном комплексе Grand Prix вели из РСЗО HIMARS.

Напомним, что 2 января Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило об уничтожении крупного склада боеприпасов ВС РФ в Сватово Луганской области.

Фокус также писал о сильных взрывах в российском городе Воронеж в ночь на 2 января. По информации украинского журналиста Юрия Бутусова, взрыв произошел в районе аэродрома "Балтимор", где стоят бомбардировщики Су-34.