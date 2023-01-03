Дисципліни та захисту немає: генерал зі США назвав головні причини програшу ЗС РФ в Україні

На думку колишнього командувача Сухопутними силами США в Європі Бена Годжеса, російська армія не здобуває уроки з допущених помилок, які обертаються тяжкими втратами. Завдяки цьому ЗСУ завдають успішних ударів по великих базах окупантів.

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Збройні сили України (ЗСУ) переможуть російських окупантів, адже останні не мають дисципліни і належного рівня захисту військ. Про це написав у Twitter 3 січня колишній командувач Сухопутних сил США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес.

"Російські збройні сили не є організацією, яка здатна навчатися. Вони не можуть забезпечити дисципліну та захист військ у зоні бойових дій після 9 місяців тяжких втрат", — зауважив генерал.

Годжес упевнений, що на службі в ЗС РФ немає хороших сержантів і звичок отримувати уроки з допущених помилок.

[ + – ] ЗС РФ, на думку Бена Годжеса, не вміють отримувати уроки з допущених помилок

Ця реакція американського генерала стала відповіддю на успішні удари ЗСУ з HIMARS по великих базах російських військ за лінією фронту.

"На цих базах часто розміщується велика кількість солдат і техніки. Командування мало піклується про маскування або розосередження спальних приміщень", — зазначили експерти WarMonitor.

Успішні удари ЗСУ з HIMARS у Новому році

У місті Макіївка Донецької області вночі 1 січня було знищено 19-те профтехучилище. У ньому розмістили мобілізованих солдат російської армії, внаслідок атаки могли загинути до 600 осіб.

[ + – ] Будівлю профтехучилища у Макіївці повністю знищено Фото: РИА Новости

Міністерство оборони Росії 2 січня підтвердило удар ЗСУ по військовій базі ворога в Макіївці та загибель 63 військових. Російські військкори розкритикували окупаційне командування за розміщення загарбників великими групами.

А 3 січня стало відомо про знищення військової бази росіян у населеному пункті Праві Саги Херсонської області. Вогонь по базі у готельному комплексі Grand Prix вели з РСЗВ HIMARS.

Нагадаємо, що 2 січня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило про знищення великого складу боєприпасів ЗС РФ у Сватовому Луганській області.

Фокус також писав про сильні вибухи у російському місті Воронеж у ніч проти 2 січня. За інформацією українського журналіста Юрія Бутусова, вибух стався у районі аеродрому "Балтимор", де стоять бомбардувальники Су-34.