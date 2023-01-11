На Западе заявили, что Украина не победит без крупных поставок танков, — The Guardian

По мнению британских чиновников, соотношение сил между ВС РФ и ВСУ слишком точно сбалансировано, что не позволяет Украине продвинуться дальше в освобождении своих территорий.

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На Западе считают, что Украина не сможет освободить захваченные Россией территории без масштабных поставок танков и другой тяжелой техники. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на слова чиновника Великобритании.

"Украинцы не смогут отвоевать значительные территории без изменений в их группировке войск по сравнению с прошлым годом. Соотношение сил между россиянами и украинцами слишком точно сбалансировано", — сообщил британский чиновник журналистам.

При этом в Британии называют запрос Украины на 300 танков "небезосновательным числом", но отмечают, что передать такое количество военной техники могут только Германия и США.

"Великобритания с общим парком из 227 танков Challenger 2 имеет небольшой запас по сравнению с тем, что производят Германия и США. Около 2000 Leopard 2 находятся на вооружении в Европе в 13 разных странах, но, поскольку они были первоначально произведены в Германии, для их реэкспорта в Украину потребуется разрешение Берлина", — добавил чиновник.

На Западе убеждены, что для Украины не имеет значения, от кого получать танки, лишь бы они поступали в необходимом количестве, чтобы ВСУ могли перейти в наступление.

"Что-то должно выйти из этого тупика, особенно если они (украинцы) хотят отвоевать территорию и перейти в наступление. Основные боевые танки и БТР (бронетранспортеры) являются частью этой смеси. Я думаю, что украинцы будут смотреть на всех партнеров, которые могут предоставить танки, не будут особенно беспокоиться о том, откуда они берутся, лишь бы они поступали в достаточном объеме", — рассказал журналистам британский чиновник.

Какова ситуация с поставками танков и БМП Украине

10 января пресс-секретарь премьер-министра Британии Риши Сунака заявил, что Лондон еще не принял окончательного решения о том, отправлять ли танки Challenger 2 в Украину.

9 января премьер-министр Польши Мариуш Моравецкий заявил, что Польша ведет переговоры о том, чтобы создать коалицию стран для передачи Украине танков Leopard 2. Коллективное решение о поставках в украинскую армию танков Leopard 2 могут принять страны, которые имеют на вооружении свыше 100 танков:

Финляндия — 100 Leopard 2A6 и 100 Leopard 2A4 на хранении;

Германия — 225 Leopard 2A5/2A6, 59 Leopard 2A7/2A7V и 55 Leopard 2A4 на хранении;

Швеция — 120 Leopard 2A5;

Испания — 108 Leopard 2A4 и 219 Leopard 2E;

Польша — 126 Leopard 2A4, 105 Leopard 2A5 и 16 Leopard 2 PL.

Как сообщило немецкое издание Die Welt, канцер ФРГ Олаф Шольц 5 января договорился с президентом Джо Байденом о поставке Украине БМП Marder и систем противоракетной обороны Patriot.

Кроме того, 9 января стало известно о том, что Чешская Республика может передать Вооруженным силам Украины партию танков Т-72 и ремонтно-эвакуационную машину TREVA 30.

7 января немецкое издание Bild сообщало, что Греция готова подождать с получением немецких боевых машин пехоты Marder, если Берлин захочет отправить их сначала в Украину.

6 января США обнародовали очередной пакет военной помощи Украине на сумму 2,8 миллиарда долларов, который включает 50 единиц боевых машин М2 Bradley.

4 января президент Владимир Зеленский сообщил, что Франция пообещала передать Украине танки БТР. В свою очередь издание Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца, который поговорил с журналистами на правах анонимности, сообщило о передаче французской стороной бронемашин AMX-10 RC.

Напомним, 9 января в сети опубликовали первые фотографии канадских БТР LAV II ACSV Super Bison, которые производились для нужд ВСУ.