В ISW объяснили, какую выгоду Путин может извлечь из инцидента в Брянске

Аналитики указали на то, что российские сторонники войны недовольны Кремлем из-за его неспособности поддержать свои собственные заявления о том, что РФ якобы ведет "экзистенциальную войну" в Украине.

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Владимир Путин может использовать недовольство сторонников войны ситуацией с "украинской ДРГ" в Брянской области, чтобы ввести дополнительные меры безопасности на территории Российской Федерации. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 2 марта.

По словам аналитиков, в РФ недовольны тем, что российские власти не могут полностью поддержать свою собственную риторику о ведении Россией "экзистенциальной войны" в Украине.

Спикер Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопросы касательно перехода от "спецоперации" к "войне" из-за случая в Брянской области. В то же время основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин указал на то, что РФ уже допускала нарушение своих "красных линий".

"Глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов и чеченский лидер Рамзан Кадыров призвали власти РФ к усилению мер безопасности. По мнению Кадырова, для наказания виновных допустимо атаковать мирное население.

Прокремлевские блогеры требуют у Кремля признать ВСУ и Российский добровольческий корпус террористическими организациями. Один из блогеров также заявил, что Российский добровольческий корпус стоит за убийством Дарьи Дугиной и прочими актами террора в РФ.

Среди требований российских блогеров также были усиление охраны границ, выделение дополнительных ресурсов для пограничных подразделений, создание зоны отчуждения на границе и формирование отрядов для уничтожения украинских чиновников.

"У Кремля нет возможности удовлетворить все требования этих ультранационалистов, и он может воспользоваться этой возможностью, чтобы ввести дополнительные меры безопасности в России, которые принесут пользу Путину, не подвергая Россию большему риску или внутренним беспорядкам — например, объявлению войны", — заключили авторы отчета.

"Украинская ДРГ" в Брянской области

2 февраля губернатор Александр Богомаз заявил, что на территории Брянской области Российской Федерации неизвестные убили мужчину, который ехал на машине с ребенком. РосСМИ сообщили, что речь идет о группе "украинских диверсантов".

Президент России Владимир Путин заявил, что проникновение "украинских ДРГ" в село Сушаны Брянской области является "террористическим актом" украинской стороны по отношению к гражданам РФ, совершенным "неонацистами и их хозяевами".

В Генштабе Украины сообщили, что ВСУ не причастны к событиям на территории Брянской области, а происходящее в РФ является сопротивлением местных жителей террористическому режиму Путина.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что история с "украинской ДРГ" под Брянском является провокацией, которая нужна Кремлю для того, чтобы мотивировать россиян добровольно погибать на войне.