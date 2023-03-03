В ISW пояснили, яку вигоду Путін може отримати з інциденту у Брянську

Аналітики вказали на те, що російські прихильники війни незадоволені Кремлем через його нездатність підтримати свої заяви про те, що РФ нібито веде "екзистенційну війну" в Україні.

Related video

Володимир Путін може використати невдоволення прихильників війни ситуацією з "українською ДРГ" у Брянській області, щоб запровадити додаткові заходи безпеки на території Російської Федерації. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 2 березня.

За словами аналітиків, у РФ незадоволені тим, що російська влада не може повністю підтримати свою власну риторику про ведення Росією "екзистенційної війни" в Україні.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков не став відповідати на питання щодо переходу від "спецоперації" до "війни" через випадок у Брянській області. У той же час, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вказав на те, що РФ вже допускала порушення своїх "червоних ліній".

"Глава" тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов та чеченський лідер Рамзан Кадиров закликали владу РФ до посилення заходів безпеки. На думку Кадирова, для покарання винних допустимо атакувати мирне населення.

Прокремлівські блогери вимагають у Кремля визнати ЗСУ та Російський добровольчий корпус терористичними організаціями. Один із блогерів також заявив, що Російський добровольчий корпус стоїть за вбивством Дар'ї Дугіної та іншими актами терору в РФ.

Серед вимог російських блогерів також було посилення охорони кордонів, виділення додаткових ресурсів для прикордонних підрозділів, створення зони відчуження на кордоні та формування загонів для знищення українських чиновників.

"У Кремля немає можливості задовольнити всі вимоги цих ультранаціоналістів, і він може скористатися цією можливістю, щоб запровадити додаткові заходи безпеки в Росії, які принесуть користь Путіну, не наражаючи Росію на більший ризик або внутрішні безлади — наприклад, оголошення війни", — зазначили автори звіту.

"Українська ДРГ" у Брянській області

2 лютого губернатор Олександр Богомаз заявив, що на території Брянської області Російської Федерації невідомі вбили чоловіка, який їхав машиною з дитиною. РосЗМІ повідомили, що йдеться про групу "українських диверсантів".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що проникнення "українських ДРГ" у село Сушани Брянської області є "терористичним актом" української сторони щодо громадян РФ, скоєним "неонацистами та їхніми господарями".

У Генштабі України повідомили, що ЗСУ не причетні до подій на території Брянської області, а те, що відбувається у РФ, є опором місцевих жителів терористичному режиму Путіна.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що історія з "українською ДРГ" під Брянськом є провокацією, яка потрібна Кремлю для того, щоб мотивувати росіян добровільно гинути на війні.