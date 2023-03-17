Ударный кулак Залужного. Что известно о готовящемся контрнаступлении ВСУ

Военное командование не скрывает — сложнейшая битва за Бахмут дает время украинской армии подготовить силы для контрнаступления. Тысячи военных проходят обучение на западных танках и бронетехнике. Фокус собрал все, что известно о подготовке к прорыву: как Украина готовит наступательные действия.

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Украинское командование и политические лидеры не скрывают — Украина готовится к контрнаступлению в ближайшие месяцы, а бои за Бахмут позволяют выиграть время для подготовки новых сил. Фокус собрал все, что известно о контрнаступлении ВСУ.

Контрнаступление ВСУ — что говорят в командовании

Самые ожесточенные бои на всей линии фронта уже несколько месяцев сосредоточены в районе Бахмута. Из-за широкого внимания в СМИ к направлению в командовании украинской армии заявляют, что оборона Бахмута дает возможность Украине накапливать резервы и готовиться к контрнаступлению.

О готовящихся наступательных действиях говорят все в высшем военном руководстве, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский, главнокомандующий генерал Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский и начальник ГУР генерал-майор Кирилл Буданов. Битва за Бахмут позволяет сковывать российские силы в одном направлении, уничтожать самые боеспособные части и не давать превратить другой город в Донецкой области в выжженную землю.

"Сейчас там происходит оборонительная операция. И главная задача — сдерживание врага, нанося ему колоссальные потери. Это предвестник будущих действий, которых ожидает все украинское общество", — заявил спикер Восточной группировки войск полковник Сергей Череватый о важности обороны Бахмута.

Сейчас в странах НАТО тысячи украинских военных проходят обучение на современной технике. Бойцы ВСУ осваивают БТРы Stryker, БМП M2 Bradley, Marder, CV90, танки Leopard 2A4 и Leopard 2A6, британские Challenger 2. Кроме этого партнеры передают Украине артиллерию и боеприпасы. Также формируются штурмовые бригады в структуре МВД. Бойцы ВСУ иногда публикуют видео с полигонов, на которых отрабатываются работы в соединениях для проведения общевойсковых операций.

Танкисты ВСУ завершили обучение на испанских Leoparf 2A4

Все эти силы сформируют бронированный кулак, который должен позволить ВСУ пойти в контрнаступление на одном из направлений. Немаловажным для этого является также наличие инженерных машин разминирования и мостоукладчиков, без которых прорвать вражеские ряды будет сложно. Западные партнеры предоставят и такую технику.

Валерий Залужный на постоянном контакте с командующими других стран Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный только за последние 10 дней провел встречи и телефонные переговоры с рядом командующих:

начальником Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли;

верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе — командующего ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи;

начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сером Тони Радакином;

начальником Генштаба ВС Польши генералом Раймундом Анджейчаком;

начальником Объединенного штаба ВС Франции генералом армии Тьери Бюркаром.

Обсуждались вопросы положения дел на фронте, а также необходимостью усиления украинской армии вооружением, боеприпасами и средствами ПВО.

Прогноз начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова сохраняется — Украина имеет все шансы, чтобы в 2023 году победить.

"Даст Бог, все шансы завершения войны нашей победой с возвращением всех наших границ образца 1991-го года у нас есть. Это мои мысли и оценки. От них я никуда не ухожу", — заявил Буданов в интервью для "Украинской правды".

Контрнаступление ВСУ — оценка США

16 марта в Politico написали, что США ускорили поставку вооружения и боеприпасов в преддверии готовящегося контрнаступления. По оценкам Пентагона, как пишут в издании, контрнаступление Украины начнется в конце мая.

"Мы должны выполнить обещанные обязательства быстро и в полном объеме, — сказал Остин. — Это включает в себя доставку нашей бронетехники на поле боя и обеспечение того, чтобы украинские солдаты как можно скорее получали обучение, запчасти и техническое обслуживание, которые им необходимы для использования новых систем".

Милли считает, что ВСУ обучены для того, чтобы довести войну до успешного завершения

Стоит отметить, что у командующего Объединенных штабов генерала Марка Милли изменилась коммуникация о победе Украины. 20 января после очередного заседания в формате "Рамштайн" генерал заявил, что полная победа Украины в 2023 году — "очень, очень сложная задача".

15 марта после еще одного заседания "Рамштайн" Милли заявил, что украинские войска обучены и достаточно сильны, чтобы победить.

"Возросший украинский потенциал позволит украинскому руководству в будущем разработать и реализовать множество вариантов для достижения своих целей и доведения этой войны до успешного завершения" — заявил Марк Милли.

Наступление Украины — возможные направления атаки ВСУ

Украинский Генеральный штаб не раскрывает планов по своему наступлению, поэтому вопрос комментируют в Офисе президента, многочисленные СМИ и аналитики предполагают несколько вариантов событий. В Politico 15 марта со ссылкой на чиновников в Пентагоне выделили два варианта наступления Украины:

через Херсон в сторону Крыма

продвижение с севера на восток, а далее — на юг

Отмечается при этом, что более вероятным в Пентагоне считают второй вариант. Первый вариант требует больших затрат и практически нереален. Нужно провести десантную операцию на левый берег Днепра, который ВС РФ существенно укрепили.

10 марта советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что украинская армия готовит контрнаступление в следующие два месяца.

Подоляк анонсирует контрнаступление в ближайшие 2 месяца Фото: Getty Images

"Нам нужны ракеты большой дальности. Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм", — подчеркнул Подоляк.

При этом стоит отметить, что ожидая наступления ВСУ на Мелитополь российские войска активно сооружают укрепления вокруг города.

Больше всего укреплений оккупанты сделали на подступах к Мелитопол/

3 марта The Economist писали, что "поток оружия превратился из ручья в реку", поэтому Украина готовит наступление. Из всей военной помощи Пентагона на 2023 год 40% — более 8 млрд долларов поступила за три месяца с 9 декабря 2022 года. Треть украинской армии скоро будет иметь вооружение исключительно западного образца.

Контрнаступление ВСУ — прогнозы западных аналитиков

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что ВСУ могут освободить Крым. Для этого нужно наносить удары по объектам РФ в тылу российских войск. Полуостров можно сделать непригодным для российских оккупантов.

"Скептики предполагают, что для этого (деоккупации полуострова — ред.) потребуется дорогостоящая крупномасштабная атака сухопутных сил, но приоритет состоит в том, чтобы сначала сделать Крым непригодным для России. Силы спецопераций и другие подразделения будут способствовать этому", — написал Ходжес.

Сценарий освобождения Крыма по предложениям Бена Ходжеса

Бывший итальянский военный и аналитик Томас Тейнер также дал свой прогноз на контрнаступление Украины. Он рассмотрел сценарий битвы на юге Украины. Он отмечает, что при наличии достаточного количества военной помощи преодолеть российские оборонные рубежи не будет сложно. При наличии инженерных машин, прикрытии ЗРК Patriot, сотен БПЛА и ракет с боеприпасами, можно будет пробить брешь в нескольких местах обороны. Этого будет достаточно для прохода механизированных частей с пехотой.

Варианты наступления для ВСУ

Тейнер считает, что главной целью для Украины на юге станет Мелитополь и Мариуполь, а также второстепенной целью будет Перекопский перешеек, чтобы отрезать ВС РФ от Крыма. При условии наличия 9 механизированных, 3 артиллериейских, 2 инженерных бригад и силами для прикрытия тыла ВСУ следует наступать на Мариуполь-Камянку-Амросиевку. Уже после этого следует продвигаться на Мелитополь. Однако по его мнению имеющейся помощи Запада недостаточно для проведения такой операции. Нужно больше боеприпасов.

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