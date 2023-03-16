Инцидент с беспилотником США Reaper: в Пентагоне заявили, что не хотят эскалации с РФ

Спикер оборонного ведомства США Пет Райдер отметил, что хоть действия российских пилотов и были агрессивными, американская сторона не может быть уверена в том, что они специально сбили дрон.

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Соединенные Штаты не стремятся к эскалации с Россией несмотря на случай с американским беспилотником MQ-9 Reaper в Черном море. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил спикер Пентагона Пет Райдер, пишет Sky News.

"Мы не стремимся к конфликту с Россией, мы не стремимся к эскалации с Россией", — цитирует издание представителя Пентагона. .

По словам Пета Райдера, видеозапись того, как российский самолет пытается залить топливом американский БПЛА в Черном море, была опубликована, "чтобы продемонстрировать публично, какие действия предприняли россияне".

Кроме того, в Пентагоне отметили, что США не потребовали от России извинений после того, как самолет Су-27 задел пропеллер беспилотника MQ-9, вынудив его упасть в Черное море.

Комментируя поиски россиянами беспилотника в Черном море, Райдер предположил, что РФ вряд ли удастся найти что-то полезное, так как США приняли меры защиты информации на борту БПЛА.

При этом Райдер добавил, что агрессивное поведение российских пилотов было намеренным, но США не знают наверняка специально ли они сбили беспилотник.

"Ставки высоки, поэтому важно держать линии связи открытыми, чтобы предотвратить просчеты", — резюмировал Райдер.

Российский Су-27 столкнулся с американским дроном MQ-9 Reaper над Черным морем

14 марта российский истребитель столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем. В тот же день в российском Минобороны заявили, что истребители ВС РФ не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с БПЛА.

15 марта советник ОП Михаил Подоляк заявил, что уничтожение американского многоцелевого беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем — это пример примитивной попытки РФ нащупать новые "красные линии".

Также 15 марта Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что РФ собирается поднять американский беспилотник MQ-9 со дна Черного моря. По его словам, сбитый БПЛА — якобы свидетельство того, что Соединенные Штаты на самом деле принимают участие в войне в Украине.

16 марта американские военные опубликовали видеозапись столкновения в воздухе беспилотника MQ-9 Reaper с российскими истребителями Су-27 над Черным морем.

Также напомним, 16 марта сообщалось, что подводный робот Министерства обороны России нашел недалеко от Севастополя в Черном море части американского беспилотника MQ-9 Reaper.