Інцидент із безпілотником США Reaper: у Пентагоні заявили, що не хочуть ескалації з РФ

Спікер оборонного відомства США Пет Райдер зазначив, що хоч дії російських пілотів і були агресивними, американська сторона не може бути впевнена, що вони спеціально збили дрон.

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Сполучені Штати не прагнуть ескалації з Росією, незважаючи на випадок з американським безпілотником MQ-9 Reaper у Чорному морі. Про це у четвер, 16 березня, повідомив речник Пентагону Пет Райдер, пише Sky News.

"Ми не прагнемо конфлікту з Росією, ми не прагнемо ескалації з Росією", — цитує видання представника Пентагону.

За словами Пета Райдера, відеозапис того, як російський літак намагається залити паливом американський БПЛА в Чорному морі, було опубліковано, "щоб продемонструвати публічно, які дії вчинили росіяни".

Крім того, у Пентагоні зазначили, що США не зажадали від Росії вибачень після того, як літак Су-27 зачепив пропелер безпілотника MQ-9, змусивши його впасти у Чорне море.

Коментуючи пошуки росіянами безпілотника у Чорному морі, Райдер припустив, що РФ навряд чи вдасться знайти щось корисне, оскільки США вжили заходів захисту інформації на борту БПЛА.

При цьому Райдер додав, що агресивна поведінка російських пілотів була навмисною, але США не знають напевно, чи спеціально вони збили безпілотник.

"Ставки високі, тому важливо тримати лінії зв'язку відкритими, щоб запобігти прорахункам", — резюмував Райдер.

Російський Су-27 зіткнувся з американським дроном MQ-9 Reaper над Чорним морем

14 березня російський винищувач зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. У той же день у російському Міноборони заявили, що винищувачі ЗС РФ не застосовували бортове озброєння і не вступали в контакт із БПЛА.

15 березня радник ОП Михайло Подоляк заявив, що знищення американського багатоцільового безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем — це приклад примітивної спроби РФ промацати нові червоні лінії.

Також 15 березня Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що РФ має намір підняти американський безпілотник MQ-9 із дна Чорного моря. За його словами, збитий БПЛА є нібито свідченням того, що Сполучені Штати насправді беруть участь у війні в Україні.

16 березня американські військові опублікували відеозапис зіткнення в повітрі безпілотника MQ-9 Reaper із російськими винищувачами Су-27 над Чорним морем.

Також нагадаємо, 16 березня повідомлялося, що підводний робот Міністерства оборони Росії знайшов неподалік Севастополя в Чорному морі частини американського безпілотника MQ-9 Reaper.