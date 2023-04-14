Утечка секретных документов США: Венгрия тайно помогает Украине с оружием, — Politico

В одном из таких документов отмечается, что Венгрия могла разрешить использовать свое воздушное пространство партнерам и Украине для перемещения оружия.

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Венгрия, вероятно, тайно помогает Украине с доставкой оружия от партнеров. Об этом сообщает Politico сегодня, 14 апреля, со ссылкой на "слитые" документы Пентагона.

В одном из таких документов отмечается, что Венгрия могла разрешить использовать свое воздушное пространство партнерам и Украине для перемещения оружия. В частности там идет речь о том, что "украинские пилоты перелетят на переданных Хорватией вертолетах через воздушное пространство Венгрии".

Издание отмечает, что судя по этим документам, логистика оружия из Запада не всегда происходит так, как сообщается в прессе.

"Если эта информация соответствует действительности, то это будет не только показывать, что Венгрия пропускает оружие через свое небо, но и противоречит сообщениям прессы о том, что вертолеты будут доставлены на земле или рейсами в Польшу", — говорится в статье.

При этом, сегодня, 14 апреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане.

13 апреля издание The Guardian сообщило, что Конгресс США готовит законопроекты о санкциях против венгерских чиновников, связанных с правительством Виктора Орбана. Разработка этого закона связана со стремительным ухудшением двусторонних отношений Венгрии и США.

23 марта агентство Reuters процитировало заявление главы офиса премьер-министра Виктора Орбана Гергеля Гуляша. Чиновник исключил вероятность ареста Путина на венгерской территории.

Что касается "утечки", сегодня появилась информация, что в "слитых" документах Пентагона указано, что 22-я бригада элитного спецназа ГРУ вместе еще с двумя бригадами понесла потери на уровне 90-95%. Это повлияет на возможности РФ использовать спецназовцев не только в Украине, но и в мире.

12 апреля согласно одному из документов Пентагона, которые утекли в сеть, стало известно, что на территории Украины действует спецназ стран Запада.

11 апреля издание The Hill написало, что крупнейшая за последнее десятилетие утечка информации из американских военных источников наносит серьезный удар по военным усилиям Украины, создавая угрозу для разведки Киева перед ожидаемым контрнаступлением весной 2023 года.